Slovenski skakalci so se okitili s srebrom

Slovenska četverica je osvojila drugo mesto na ekipni tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalcev v finskem Lahtiju. Po vrsti so skakali Žiga Jelar, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc ter za 5,5 točke zaostali za olimpijskimi prvaki Avstrijci. Tretje mesto so z zaostankom 29,9 točke osvojili Nemci.

V prvi seriji je v prvi skupini slovenski četverici Jelar s 126 m zagotovil drugo mesto z zaostankom 2,5 točke za Norvežani, v drugi pa je Cene Prevc s 124 m ekipo popeljal na vrh s šestimi točkami naskoka pred Norvežani.

Zajc je nato s 122,5 m kljub slabšim sodniškim ocenam prednost povišal na 15 točk pred Norveško, Avstrija pa je zaostajala 15,4 točke. V zadnji skupini je nato Peter Prevc s 123,5 m dolgim skokom povišal prednost pred preostalimi ekipami, le Stefan Kraft je za Avstrijo skočil sijajno in močno zarezal v zaostanek za slovensko četverico, ta je znašal vsega 0,6 točke.

V drugi seriji je v prvi skupini najprej Žiga Jelar sijajno opravil svoje delo ter s 127,5 m prednost pred Avstrijci povišal na 9,9 točke. Cene Prevc je s 130,5 odgovoril na napad Clemensa Aignerja in ohranil 8,4 točke naskoka pred olimpijskimi prvaki.

V tretji skupini Zajc še povečal prednost

V tretji skupini je Zajc še nekoliko povišal prednost pred Avstrijci, ta pa je znašala 12,7 točke. V prvi seriji je Kraft proti Petru Prevcu nadoknadil še slabi dve točki več, v drugo pa je bil še bolj prepričljiv. Skočil je 128 m in v primerjavi s Prevčevimi 120,5 m Avstriji priboril sedmo letošnjo zmago, od tega tretjo na ekipnih tekmah v svetovnem pokalu.

Slovenija tako ostaja pri 11 zmagah na ekipnih tekmah v svetovnem pokalu, kaj lahko pa bi prišli do 12. Pred zadnjo serijo so imeli namreč varovanci glavnega trenerja Roberta Hrgote 12,7 točke naskoka pred Avstrijci, a je Stefan Kraft, daleč najboljši posameznik te preizkušnje, v dvoboju s Petrom Prevcem nadoknadil velik zaostanek in olimpijskim prvakom priboril zmago.

Slovenci so nazadnje na ekipni tekmi slavili v Zakopanah 15. januarja, ko so bili zelo prepričljivi ter slavili s 67 točkami naskoka pred Nemci ter 67,6 točke pred Japonci.

V nedeljo bo v Lahtiju na vrsti še posamična tekma, ki se bo začela ob 16. uri.