Slovenski orli daleč od uspešnih

Norveški smučarski skakalci (1024,2 točke) so zmagovalci moštvene tekme svetovnega pokala v finskem Lahtiju. Slovenci (938) v postavi Bor Pavlovčič, Peter Prevc, Žiga Jelar in Anže Lanišek so tekmo, na kateri je nastopilo devet reprezentanc, končali daleč od boja za stopničke in zasedli šesto mesto.



Drugo mesto so zasedli Poljaki (1018,3 točke), tretji pa so bili Nemci (1014,4).



V nedeljo bo Lahti gostil še posamično tekmo svetovnega pokala. Ker so v petek kvalifikacije za tekmo odpadle zaradi slabega vremena, jih bodo organizatorji izpeljali pred tekmo. Na startnem seznamu je 53 skakalcev, med njimi tudi šest Slovencev.

