Slovenke doživele tretji poraz, možnosti za četrtfinale ostaja

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na četrti tekmi olimpijskega turnirja v Parizu doživela tretji poraz. V dvoboju 4. kroga skupine A je bila danes boljša Norveška z 29:22 (15:10). Slovenijo zadnja tekma predtekmovanja čaka v soboto proti Švedski.

Slovenke imajo kljub današnjemu porazu še nekaj možnosti za napredovanje. Tega si bo zagotovila četverica najboljših iz skupine, tri mesta so že zasedena, saj imajo Švedska, Danska in zdaj tudi Norveška po šest točk.

Za zadnje mesto pa se bodo v soboto borile Slovenija, Nemčija in Južna Koreja, ki imajo po dve točki. Toda Slovenija je po visokem porazu proti Nemčiji med temi reprezentancami v najslabšem položaju, če bo o napredovanju odločal krog teh ekip.

Slovenija je v prejšnjem krogu za kar 19 golov izgubila proti Nemčiji. A izbranke Dragana Adžića so napovedale boljšo prestavo, čeprav je bila danes na drugi strani favorizirana Norveška.

Slovenija je po zadržanem začetku in zaostanku 1:4 po nekaj minutah prišla povsem povsem blizu Norveški (3:4), pozneje pa še enkrat pri 6:7. A zadnjega koraka za preobrat ali pa vsaj za izenačenje Slovenke niso zmogle, Norveška pa je do odmora ušla na +5 (10:15).

V nadaljevanju je kapetanka Ana Gros z dvema goloma spet zbudila upe na presenečenje (12:15), vendar je vnovič sledil norveški nalet in povišanje prednosti na pet (18:13). Do konca je nato Slovenija še enkrat prišla na tri gole zaostanka (16:19), končnica pa je bila vendarle skandinavska. Norveška je imela pet, šest golov naskoka in dvoboj brez večjih težav pripeljala do zmage. Na koncu je bila razlika sedem golov (22:29).

Pri Sloveniji sta se strelsko najbolj izkazali Ana Gros in Tamara Mavsar s po petimi goli.