Slovenija je svetovni prvak! (FOTO)

Slovenija je v današnji ekipni tekmi smučarskih skokov nastopila sedma po vrsti v konkurenci enajstih reprezentanc. Vsi štirje skakalci - Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar in Lovro Kos - so opravili izvrstno nalogo v obeh serijah in si zasluženo prislužili naziv svetovnih prvakov.

Srebro so osvojili Norvežani, bron pa olimpijski prvaki Avstrijci. Za Slovenijo je bila to tretja kolajna na domačem SP, od tega druga zlata. Prav pod vse so se podpisali skakalci in skakalke.

FOTO: Matej Družnik, Delo

V prvi skupini je od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote skakal Kos, ki ni dobil priložnosti na posamični tekmi na veliki skakalnici. Na ekipni tekmi je po prvem skoku zasedal četrto mesto, v drugo pa je skočil nekoliko slabše za tretje mesto slovenske četverice pred nadaljevanjem.

Je pa v drugi seriji v drugi skupini zaostanek nadoknadil Jelar, ki je skočil kar 138 m in obema najboljšima slovenskima orloma priboril lepo izhodišče v boju za zlato kolajno.

Zajc je v prvi seriji skočil 132 metrov, v drugi pa še štiri metre dlje. S tem je svetovni prvak s petkove posamične tekme Lanišku omogočil zadnji skok kar z 10,5 točke prednosti.

FOTO: Matej Družnik, Delo

Ta je nato odgovoril na izziv Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda in celo povečal prednost na 12,9 točke naskoka pred Norveško. Avstrijci so na tretjem mestu zaostali 39,5 točke.

S tem je končan skakalni del svetovnega prvenstva, v nedeljo bo na sporedu le še kraljevska tekaška preizkušnja na 50 km za moške v klasični tehniki.

FOTO: Matej Druznik

Po prvi seriji

Po treh skupinah skakalcev se je Slovenija zavihtela na sam vrh, ki ga je z izjemnim skokom zadržal Lanišek (138 m). Lovro Kos je doskočil 135 metrov, Jelar 133,5 metra in Zajc 132 metrov.

Slovenija je bila po dveh skokih vsega 3,7 točke za vodilno Avstrijo, sicer olimpijsko prvakinjo iz Pekinga. Na vrsti pa sta bila le še oba najboljša Slovenca s posamične tekme.

Svetovni prvak Timi Zajc je nastopil v tretji skupini in s 132 m ter daleč najboljšim točkovnim izkupičkom v svoji seriji Slovenijo popeljal na sam vrh

Slovenija ima po polovici ekipne tekme pred Norveško 9,8 točke prednosti, pred tretjo Avstrijo pa 10,6. Skupni zbir Slovenije je po prvi seriji znašal 597,6 točke. Nemci na četrtem mestu so zbrali 22,7, peti Poljaki pa 24,7 točke manj od Slovenije.

Pod Poncami se je zbralo veliko gledalcev.