Slovenija danes v lovu na kolajno! Preverite razpored v Parizu

Na olimpijskih igrah v Parizu bo danes kar več slovenskih nastopov, za kolajno pa se bo boril branilec naslova med kanuisti v slalomu na divjih vodah Benjamin Savšek, ki ga ob 15.30 najprej čaka še polfinale. Ob tem bodo že ob 11.00 spet aktivni rokometaši, ki bodo v 2. krogu igrali proti Hrvaški.

Pod slovensko zastavo bo danes kot prva nastopila judoistka v kategoriji do 57 kilogramov Kaja Kajzer. Ob 10.36 se bo pomerila z Izraelko Timno Nelson Levy, evropsko prvakinjo iz leta 2022. Jadralka na deski v kategoriji IQFoil Lina Eržen bo po 12. uri opravila štiri plove.

Podelili bodo 190 kompletov medalj

Danes bodo skupaj podelili 19 kompletov medalj. Finale kanuistov na divjih vodah bo ob 17.20. Tekmovanje judoistk v kategoriji do 57 kilogramov se bo s finalno borbo zaključilo ob 18.09. V plavalnem bazenu bodo finalne odločitve moških na 200 m prosto in 100 m hrbtno ter žensk na 400 m mešano, 100 m prsno in 200 m prosto, pa tudi v sinhronih skokih v vodo z 10 m stolpa za moške.

V programu so končne odločitve v olimpijskem krosu gorskih kolesarjev, v ekipni tekmi moških v športni gimnastiki, v konjeniški tridnevni preizkušnji v vsestranskosti, v ekipnem tekmovanju moških lokostrelcev. Sabljači bodo končali tekmovanje s floretom, ženske pa s sabljo. Tako moški kot ženske bodo dobili medalje v streljanju z zračno puško na 10 m. Izpeljali naj bi tudi tekmo moških v uličnem rolkanju, ki so jo morali v soboto preložiti zaradi dežja.

Slovenska hiša v Parizu pa bo gostila delavnico slovenskega turizma. Na dogodku, ki ga pripravlja Slovenska turistična organizacija, bo sedem slovenskih turističnih združenj predstavilo ponudbo okoli 30 francoskim turističnim agentom in organizatorjem potovanj.