Slovenci za las brez stopničk

Slovenska reprezentanca smučarjev skakalcev je na ekipni tekmi svetovnega pokala v Bischofshofnu za las ostala brez stopničk. Lovro Kos, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek so zasedli četrto mesto, za tretjimi Norvežani so zaostali 1,2 točke, za drugouvrščenimi Japonci pa za 1,4 točke. Zmagovalci Avstrijci so bili boljši za 10,1 točke.

Kakor na prvi ekipni tekmi sezone v Visli Lanišek spet ni zdržal pritiska, v rokah je imel drugo mesto, ki so ga Slovenci držali po sedmih skokih, a ni skočil dovolj dobro za uvrstitev ekipe na zmagovalni oder. Varovanci Roberta Hrgote bi bili najbrž zmagovalci tekme, če ne bi v prvi seriji Prevc po odličnem skoku, dolgem 136 metrov, pri vožnji v iztek padel. Za pol metra daljši od Prevca je bil v prvi seriji le Rjoju Kobajaši.