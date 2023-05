Slovenci dve tretjini vodili, na koncu pa izgubili

Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Latviji v četrtem nastopu doživela četrti poraz. Proti favorizirani Češki so Slovenci vodili dve tretjini, nazadnje pa so morali priznati premoč, končni izid je bil 6:2 (0:2, 1:0, 5:0) za Češko. Slovenijo naslednja tekma čaka že v petek proti gostiteljem Latvijcem.

Slovencem je 40 minut kazalo odlično. Po zadetkih Mihe Verliča ob igralcu več (8.) in Jana Urbasa (12.) so v prvi tretjini presenetili Čehe in prednost z dobro obrambo zadržali večji del druge.

A Čehi so se vrnili, že ob koncu druge tretjine ob številčni prednosti znižali, v tretji pa povsem prevzeli pobudo. V le nekaj minutah so poskrbeli za preobrat, zmago pa še potrdili z zadetkoma ob koncu obračuna.

Ostajajo na zadnjem mestu

Slovenci tako po štirih dvobojih ostajajo na zadnjem mestu predtekmovalne skupine B še brez točke. Počitka do naslednjega dvoboja ne bo veliko, saj jih že v petek ob 15.20 čaka obračun z enim od dveh domačinov SP, Latvijo.