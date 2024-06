Slovenci doma v Stožicah, Srbi tudi na Dunaju

Najboljši nogometaši v Evropi so vstopili v zadnji teden tekmovalnih priprav na letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji. To velja tudi za rivale v zahtevni skupini C, v kateri bodo lovili napredovanje v osmino finala Anglija, Danska, Srbija in Slovenija. Vse štiri reprezentance bodo do konca tedna odigrale po dve pripravljalni tekmi – Slovenija prvo jutri (18.00) v Stožicah, ko bo obiskala Ljubljano najboljša selekcija Armenije.

Selektor Matjaž Kek (desno), sodelavci Borut Mavrič, Milivoje Novaković in Boštjan Cesar ter Benjamin Šeško so na Brdu dobre volje. FOTO: Leon Vidic

Slovenski selektor Matjaž Kek si je pred načrtovanjem priprav na šampionat zaželel, da bi zadnji junijski tekmi pred odhodom v Wuppertal igrali doma in to mu je tudi uspelo – v Stožicah bo jutri (18) gostovala prenovljena izbrana vrsta Armenije, del generalke Slovenije za euro 2024 pa bo Bolgarija, sobotni (15) gost prav tako v Stožicah. To je gotovo olajšalo logistične izzive Kekove jate, ki bi tako ali tako najraje ostala na Brdu pri Kranju do dneva pred prvo tekmo eura – z Dansko v Stuttgartu (16. junija ob 18. uri) –, toda zaradi splošno uveljavljenih pravil Uefe bodo odpotovali proti Nemčiji pet dni pred premiero z Dansko.

Obisk otrok na Brdu

Mariborčan na slovenski klopi je v četrtek in petek vodil dva treninga na Brdu, v soboto in nedeljo po enega – vmes so si fantje v soboto zvečer ogledali finale lige prvakov –, enega bo opravil tudi danes pred tekmo z Armenijo. Včeraj je bilo na Gorenjskem posebej živahno, saj so se reprezentanti družili tudi z najmlajšimi navijači, se fotografirali in delili avtograme.

Armenski selektor Aleksandr Petrakov bo pripeljal v Ljubljano prenovljeno in pomlajeno reprezentanco, v kateri ni več dolgoletnega prvega armenskega zvezdnika Henrika Mhitarjana.

Začetno obdobje bo namenjeno čim boljši telesni pripravi na dolg turnir, ki bi ga lahko Slovenci v primeru uspešnega boja z Dansko, Srbijo (20. 6.) in Anglijo (25. 6.) podaljšali najmanj za teden dni … Bomo videli, ali bodo imeli med prvo pripravljalno tekmo dodatno »težke noge«. Armenski selektor Aleksandr Petrakov bo pripeljal v Ljubljano prenovljeno in pomlajeno reprezentanco, v kateri ni več dolgoletnega prvega armenskega zvezdnika Henrika Mhitarjana, večina reprezentantov prihaja iz armenskih klubov.

Takole so Jan Oblak in soigralci podpisovali različne predmete, ki so jih s seboj na Brdo prinesli otroci. FOTO: Nzs

Tudi Slovenci se bodo začeli danes počasi, toda zanesljivo popolnjevati, včeraj so namreč končali svoje klubske obveznosti še zadnji člani reprezentance. David Brekalo (Orlando) je ostal praznih rok v New Yorku (1:0), finale švicarskega pokala pa je izgubil Lugano. Žan Celar je igral do 56. minute tekme, ki se je končala z izidom 0:0, enajstmetrovke je z 9:8 dobil Servette. Zvečer sta se na Norveškem merila še Haugesund in Bodø/Glimt (0:1), Nino Žugelj je v majici gostov igral od 87. minute.

Prijateljske tekme FOTO: Gm

Na Dunaju 200.000 Srbov

Enak pristop kot Slovenci bodo ubrali na pripravah tudi Angleži in Danci – oboji bodo igrali po dve prijateljski tekmi na svojih tleh. Angleži bodo že danes v Newcastlu gostili Bosno in Hercegovino, zadnji preizkus pred Nemčijo 2024 pa bodo opravili – kje drugje kot – na Wembleyju, v petek namreč na njem pričakujejo Islandijo. Podobno kot Gareth Southgate je ravnal tudi danski selektor Kasper Hjulmand. Danci bodo v sredo igrali s Švedsko v Københavnu, v soboto pa z Norveško v Brøndbyju.

11 DNI je do evropskega prvenstva v Nemčiji, dva dneva več do tekme Slovenije z Dansko.

Le srbski selektor Dragan Stojković je ob razkritju seznama reprezentance za enomesečni turnir v Nemčiji omenjal navijače na tujem: »Premoremo ogromno diasporo, ki je ne smemo razočarati. Od vsakega posameznika bom zahteval popolno mobilizacijo že na prijateljskih tekmah!« Srbija bo dvakrat gostovala, četudi bi njen torkov obisk Dunaja težko označili za gostovanje – avstrijska metropola namreč velja za eno od evropskih mest z največjim številom meščanov s srbskimi koreninami, bilo naj bi jih 200.000. Piksi bo nato preveril kakovost svoje jate še med sobotnim dvobojem s Švedsko v Stockholmu.