Slovenca pobudo prepustila domačemu fantu

Primož Roglič je imel prav, ko je po zmagi v 1. etapi opozoril, da dirka po Baskiji ni le dvoboj med njim in Tadejem Pogačarjem. V 2. etapi so se v boj za vrh vpletli kolesarji Astane, ki so na navdušenje baskovskih navijačev z Alexom Aranburujem slavili zmago v Sestau. Niso pa prevzeli rumene majice, ki ostaja na plečih 31-letnega Kisovčana.

Rogličeva Jumbo Visma je na 154,8 km dolgi preizkušnji sicer za štiri minute predse spustila sedem na papirju nenevarnih ubežnikov. Poskrbela je le za to, da se je njihova prednost počasi topila, ni pa kazala pretirane vneme pri lovu. Tekmecem je dala vedeti, da bodo morali opraviti svoj delež pri rezanju zraka, če se bodo hoteli boriti za etapno zmago. Izziva se je lotil Movistar, ki dirka na domačih cestah. Ko so se mu v ospredju pridružili še kolesarji Ineosa, Bahraina Victoriousa in Astane, je bila usoda ubežnikov zapečatena.



Za slovenske navijače je bilo ključnega pomena, da sta Roglič in Pogačar brez težav prikolesarila do vzpona na Asturiano (7,6 km, 6,2-odstotni povprečni naklon), kjer se je dogajanje razživelo. Strmi prvi del klanca z nakloni do 14 odstotkov je bil preveč vabljiv, da Pogačar ne bi napadel. Kazalo je že, da se bo otresel Rogliča, ki je ostal brez pomočnikov iz nizozemske ekipe, a se je rumena majica vrnila v ospredje.



Še več, zgodil se je taktični zasuk, Pogačar se je umaknil v zasledovalno skupino, z Rogličem pa je v ospredju iz ekipe UAE ostal v skupnem seštevku drugouvrščeni Brandon McNulty. Družbo sta jima delala zmagovalec dirke Pariz–Nica Max Schachmann (Bora Hansgrohe) in kolumbijski hribolazec Sergio Higuita (Education First).

Danes spet na preizkušnji

Pogačarjev manever se je sprva zdel presenetljiv, vendar je 22-letni Komendčan pravilno izračunal, da z izpostavljanjem v ospredju le zapravlja energijo. Zasledovalci so Rogliča in druščino ujeli sredi vratolomnega spusta po mokri cesti. To je bil znak za napad domačega fanta, Aranburu, 25-letni Bask, za katerega je bila to največja od štirih zmag v karieri, je skočil dobrih 10 km pred ciljem. Slovenca se nista pognala za njim, v vodilni skupini nista imela prav veliko ekipne podpore, ne nazadnje pa sta bržkone ocenila, da Aranburu v prihodnjih etapah na najtežjih vzponih ne bo mešal štren v ospredju.



Na cesti si je kolesar Astane, ki je po uvodni vožnji na čas za Rogličem zaostajal za pol minute, že prikolesaril virtualno rumeno majico, vendar se je do cilja njegova prednost zmanjšala na 15 sekund. Za zmago je prejel 10 odbitnih sekund in napredoval na 2. mesto v skupnem seštevku, 5 sekund za Rogličem, ki je etapo končal na 6. mestu. V sprintu je bil bolj podjeten Pogačar, ki ni mogel preprečiti dvojne zmage Baskov iz Astane (2. je bil Omar Fraile), je pa s 3. mestom in štirimi odbitnimi sekundami zmanjšal zaostanek za rojakom z 28 na 24 sekund in se povzpel na skupno 4. mesto.



Pravi spektakel se obeta v današnji 3. etapi, v kateri bodo kandidati za vrh v skupnem seštevku na preizkušnji. V zadnjih 20 km 167,7 km dolge etape od Amurria do Ermualdeja si sledijo trije kratki, vendar sladki vzponi. Najzahtevnejši bo ciljni, ki kljub dolžini le 3,1 km sodi v 1. težavnostno kategorijo. Povprečni naklon znaša kar 11,1 odstotka, na najbolj strmem srednjem delu pa dosega 15,6 odstotka. Užitek za navijače, trpljenje za kolesarje in priložnost za Rogliča in Pogačarja, da pokažeta, kdo je najmočnejši.

