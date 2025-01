Sinner vedno zmaga, Zverev pa vselej izgubi

Športni zvezdnik iz naše zahodne soseščine Jannik Sinner nadaljuje svojo teniško pravljico. V Melbournu je ubranil lovoriko zmagovalca prvega turnirja za grand slam v sezoni, v finalnem dvoboju je ugnal nemškega tekmeca Alexandra Zvereva. Oba sta se doslej po trikrat uvrstila v finale enega od turnirjev za grand slam – Sinner je vedno znova sklepni dvoboj zapuščal z nasmehom zmagovalca, Zverev pa z žalostnim obrazom poraženca ...

Tudi v tem sklepnem dvoboju je bilo pod vročim avstralskim soncem videti pisano paleto vrhunskih potez in natančnih izmenjav, zgodbe pa je bilo konec po treh nizih – italijanski as je po dveh urah in 45 minutah ugnal Nemca s 6:3, 7:6 (4) in 6:3. Tako je potrdil svojo vladavino v tem športu – komaj 23-letnik je na 1. mestu svetovne lestvice, obenem tako mladega akterja, ki bi ubranil vladarsko žezlo v Melbournu, na teniški sceni ni bilo od Jima Courierja. Američanu se je to posrečilo v letih 1992 in 1993. Obenem je Sinner peti doslej – po Johnu McEnroeju, Ivanu Lendlu, Rogerju Federerju in Novaku Đokoviću –, ki je osvojil tri turnirje zapored na trdi podlagi za grand slam.

Sinner pa je sploh poseben, saj prihaja iz okolja, kjer so doma predvsem smučarski asi. In tako ne preseneča, da je v otroških letih postal državni prvak v veleslalomu. Pozneje ga je zamikal teniški lopar in tudi z njim se je očitno imenitno znašel. Edina črna pika na njegovi dosedanji športni poti je lanski zaplet z dopingom, ko jo je navzlic pozitivnemu izidu testa navzočnosti prepovedanih sredstev odnesel brez posledic. Nihče pa mu ne more očitati izjemnega teniškega znanja in garaškega pristopa.

Na nasprotni strani mu je včeraj stal Zverev, ki se pri svojih 27 letih lahko pohvali z zlato olimpijsko kolajno in dvema naslovoma na finalu ATP, ni pa še stal na najvišji stopnički za grand slam. »In ni hujšega občutka kot uvrstiti se v finale, nato pa izgubiti,« je dejal vidno razočaran v Melbournu.

Razočarana pa je bila tudi favoritinja ženskega finala – vodilna svetovna teniška igralka Arina Sabalenka (Blr) je namreč izgubila proti Američanki Madison Keys s 3:6, 6:2, 5:7. To je njena prva lovorika na turnirjih za grand slam.