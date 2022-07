Atlet Alekna šel na lahko, vrgel kot superman

Prvi udarni slovenski atletski adut (adutinja) je na svetovnem prvenstvu v Eugenu v zvezni državi Oregon že opravil delo, enega garanje še čaka. Skakalka s palico Tina Šutej je v finalu mundiala na ameriškem severozahodu preskočila 470 cm in osvojila četrto mesto. Zelo lep uspeh, a odličje po morebitnem Tininem žlahtnem skoku ni iz sijoče višine pristalo na ponjavi. »Seveda sem slabe volje, želela sem si kolajno, a so bila tri dekleta boljša od mene. Sem razočarana, a sem najboljša Evropejka. Čez mesec dni je evropsko prvenstvo v Nemčiji in upam, da bo tam bolje,« je navrgla Šutejeva.

Slednja je zaostala za zlato, tudi olimpijsko zmagovalko iz Tokia, Američanko Katie Nageotte, ta je edina v prvem poskusu preskočila 4,85 m, izid sezone na svetu, srebrno Sandi Morris iz ZDA (485) in bronasto Avstralko Nino Kennedy (480). Tudi Slovenka je skakala na 4,80 m, zabeležila tri neuspešne poskuse, če bi ji uspelo, bi bil to tudi državni rekord, ta še vedno stoji na 476 cm iz 11. septembra lani v Ljubljani. »Nastopila bi lahko bolje, solidno je bilo to, za 472 cm z državnega prvenstva v Velenju sem dosegla svoj drugi izid poletne sezone. A 4,80 m bi lahko preskočila. Malce preveč energije sem izgubila na začetnih višinah. Zaradi slabših kvalifikacij sem tudi nastopila prej, kot bi sicer. Imela sem še nekaj poprav, na 4,80 tudi nisem naredila tekočega skoka. Veseliti se moram, ker sem nastopila veliko bolje kot v kvalifikacijah, v sezoni imam še veliko tekem, tudi tetiva se dobro drži,« je omenila Šutejeva. »Kennedyjeva me z bronom ni presenetila, v zadnjih letih je imela tudi težave s poškodbami. Tudi sama sem vztrajala po njih in bila nagrajena z dvema kolajnama v dveh letih, upam na še kakšno,« je dodala Tina Šutej, bronasta na letošnjem dvoranskem SP v Beogradu, lani je bila na dvoranskem EP v poljskem Torunu srebrna.

Veter ni odločilen

V noči na sredo ob 3.33 po evropskem času pa bo počilo. V finalu namreč meče diskobolos Kristjan Čeh. Kakšnega sijaja bo odličje: zlatega, srebrnega, bron ...? Počasi, to ni vaška tekma, čeprav je na ameriškem podeželju. Orjak iz Podvincev pri Ptuju je v kvalifikacijah že s prvim metom z 68,23 m gladko zmogel avtomatično kvalifikacijsko normo (66 m). Skupno je bil njegov met drugi najboljši dosežek izločilnega dela, boljši je bil Litovec Mykolas Alekna (68,91). »Nisem menil, da bo šlo tako hitro in tako daleč. V prvi met sem šel bolj na lahko, da bi bil potem bolj samozavesten in poslal disk prek 66 m. Pa je šlo prek 68, tako da je bilo res super. Za zlato bo treba vreči veliko več kot v kvalifikacijah. Želim si dobro tehniko in dobre mete. Dobro sem začel prvenstvo, to mi je dalo dodatno spodbudo za finale,« je omenil slovenski rekorder z letos doseženimi 71,27 m. »Tudi tokrat, kot že na treningih, je v krogu za izmet malce drselo, pihal je vzgonski veter. A razmere so za vse enake. Veter se je čutil že tik nad tlemi, zgoraj v zraku ga je bilo še več. Lahko se ga malce izkoristi, a to spet ne prispeva tako veliko, da bi bilo resnično odločilno,« je dodal Čeh.