Sekulić ostaja, z Dončićem v Pirej

Aleksander Sekulić bo še naprej selektor slovenske košarkarske reprezentance, Slovenija bo kandidirala za skupinski del evropskega prvenstva 2029, novopečeni očka Luka Dončić naj bi igral v olimpijskih kvalifikacijah in Aleš Križnar, ki je nasledil Raša Nesterovića na položaju generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije, ne želi stopiti v čevlje legende Njegovo delo v težkih finančnih časih bo bolj administrativno-poslovne narave.

Sekulić, ki je na selektorski položaj prišel pred tremi leti, ko je nasledil Rada Trifunovića, uradno sicer še ni podaljšal pogodbe s KZS, je pa predsedniku Mateju Erjavcu že potrdil pripravljenost za vodenje reprezentance do konca evropskega prvenstva 2025. Prva akcija ga čaka februarja 2024 v kvalifikacijah za EP 2025.

Zasedba še ni znana

Slovenija bo aprila 2024 oddala kandidaturo za organizacijo ene skupine evropskega prvenstva 2029, ki odslej poteka na vsake štiri leta. Odpovedala pa se je izvedbi kvalifikacijskega turnirja za OI prihodnje leto, saj je bilo po Erjavčevih besedah nerealno pričakovati, da bo slovenska vlada v času, ko se bori z odpravljanjem posledic avgustovskih poplav, odštela štiri do pet milijonov evrov za organizacijo turnirja. »To ne bi bilo korektno, saj smo letos že dobili 1,4 milijona evrov za pripravo ženskega eurobasketa. Hkrati smo tudi malce vraževerni, saj se 2021 noben gostitelj kvalifikacijskih turnirjev ni uvrstil na olimpijske igre,« je povedal Erjavec.

V kakšni zasedbi bo Slovenija igrala olimpijske kvalifikacije v Pireju, še ni znano, vprašanje je tudi, kakšno bo stanje pri Luki Dončiću. »Za nosečnost sem izvedel že aprila in kljub temu smo se z Luko odkrito pogovarjali o možnostih izvedbe kvalifikacijskega turnirja. Res pa je tudi, da je bilo to pred rojstvom in da se s prihodom otroka na svet stvari običajno precej spremenijo. Verjamem, da bo, če bo zdrav in mu bo mala Gabriela pustila, zagotovo igral za reprezentanco naslednje poletje,« je še dejal Erjavec.