Sašo Filipovski na čelu brezzobih levov

Košarkarji Cedevite Olimpije so lahko zadovoljni. Nanizali so štiri zmage, v evropskem pokalu so najuspešnejša zasedba iz regije in resno v igri za uvrstitev v četrtfinale, v ligi ABA pa so doslej zbrali en poraz manj kot lani v 14 odigranih tekmah in se bodo do zadnjega borili za preboj v polfinale. Pred daljšim premorom med 6. in 27. februarjem zaradi reprezentančnih kvalifikacij za EP 2022 in sproščenih terminov za končnice nacionalnih pokalnih tekmovanj (v Sloveniji so boje za pokal preložili, saj so lahko zaradi pandemije dejavni le prvoligaši) pa jih čakajo trije izjemno pomembni dvoboji. Prvi že danes ob 19. uri proti Partizanu v Stožicah v 17. krogu lige ABA. Pred revanšo z Beograjčani, s katerimi so konec oktobra izgubili s 77:86, so Ljubljančani v veliko boljšem položaju. Partizan se namreč tudi po prihodu slovenskega trenerja Saša Filipovskega ni iztrgal iz zelo neprijetne krivulje in je v celotni sezoni doživel že sedem porazov več kot drevišnji tekmec. V ligi ABA je klonil osemkrat, petkrat več kot Cedevita Olimpija, še posebno črna pa je njegova serija na gostovanjih, saj je pred prihodom v Slovenijo izgubil v Čačku in Podgorici, v evropskem pokalu pa v Parizu z ekipo Boulogne Metropolitans, ki jo vodi Jure Zdovc, in v sredo v Krasnodarju z Lokomotivom Kubanom. Partizan pretresajo tudi kadrovske menjave in v Stožicah najverjetneje ne bo mogel računati na svoje najučinkovitejše može s prve tekme v Beogradu. Nemanja Gordić je že prestopil k Mornarju, na izhodnih vratih je tudi Codi Miller-McIntyre, na katerega ima ljubljansko občinstvo lepe spomine iz prejšnje sezone, Rashawn Thomas pa se je poškodoval na ogrevanju pred zadnjo evropsko tekmo. Nasploh pa imajo Beograjčani velike težave v napadu, saj so ob zadnjih štirih porazih zmogli le 68 točk na tekmo, medtem ko se Cedevita Olimpija odlikuje s povprečjem 96,5 točke v celotni ligi ABA, v evropskem pokalu pa s 83,2. V Beogradu so jih pretepli Olimpijin strateg Jurica Golemac kajpada ni zamudil priložnosti, da bi namenil nekaj pohval rivalu s slovitim imenom in Filipovskemu, s katerim sta uspešno sodelovala ob prelomu tisočletja in leta 2002 proslavila Olimpijino zmagoslavje v ligi ABA; prvi kot igralec, drugi kot pomočnik Zmaga Sagadina. »Čaka nas zahtevna tekma z veliko telesne igre. V Beogradu so nas košarkarji Partizana ‘pretepli’, hkrati pa pobrali veliko skokov v napadu. Zato bo za nas zelo pomemben skok, paziti pa bomo morali tudi na vse druge prvine. Partizan je namreč odlična ekipa z zelo dobrim trenerjem,« meni Golemac. Filipovski odgovarja v podobnem slogu: »Cedevita Olimpija je v vrhunski formi. Njeni košarkarji so izjemno natančni pri metih, na zadnjih tekmah so dvakrat premagali Budućnost, po enkrat pa Split in Bourg. Vidi se jim, da so zelo dobro uigrani in organizirani, saj uspešno sodelujejo v obrambi in napadu. Po mojem mnenju trenutno igrajo najbolje v ligi NBA. V Ljubljani ni bilo Partizanu nikoli lahko, vendar bomo dali vse od sebe.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: