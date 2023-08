S Pogačarjem so dovoljene sanje

V nenavadnem avgustovskem terminu je pred vrati kolesarsko svetovno prvenstvo. Ker se bo letos odvijalo v vseh disciplinah hkrati, bodo boji za mavrično majico na cesti potekali skoraj dva meseca prej kot običajno. Formo s Toura bo poskusil unovčiti tudi Tadej Pogačar, ki bo kapetan slovenske osmerice na cesti, selektor Uroš Murn veliko pričakuje tudi od Luke Mezgeca.

Skoraj do zadnjega so pri kolesarski zvezi čakali na potrditev nastopa Tadeja Pogačarja na SP v Glasgowu. Ne le na cestni dirki (nedelja, 272,4 km), odločil se je tudi za nastop v vožnji na čas, v kateri bo poskušal priboriti Sloveniji kvoto dveh kolesarjev na kronometru za OI prihodnje leto v Parizu. Na cesti bodo ob Pogačarju in Mezgecu dirkali še Matevž Govekar (Bahrain Victorious), Domen Novak (UAE), Tilen Finkšt (Adria Mobil), Jaka Primožič (Hrinkow), Anže Skok (Ljubljana Gusto) in Kristijan Koren (Adria Mobil).

Prvi del cestne dirke bo potekal po hribih v okolici Glasgowa, prireditelji napovedujejo več kot 3500 višinskih metrov, a se selektor Murn z njimi ne strinja: »Prva polovica trase ni tako zahtevna, kakor je videti na profilu. Ko sem opravil ogled marca, se mi ni zdelo, da bi se nabralo toliko višinskih metrov. Če jih bo tri tisoč, bo veliko.«

Poljska je dobila prednost

Nato pa se bo začelo dirkati na 14 kilometrov dolgih krogih v Glasgowu, kolesarji jih bodo prevozili deset, na vsakem je več kot 40 ovinkov. Kot smo lahko videli na evropskem prvenstvu, ki je na podobnem krogu potekalo leta 2018, ravne ceste skoraj ne bo.

Zato bo moč ekipe še toliko bolj pomembna. Pogačar in Mezgec bosta potrebovala razpoložene kolege, da bosta v ospredju zdržala do trenutkov, ko se bo dirka lomila. Prav zaradi tega je nastop na SP odpovedal Matej Mohorič: »Dober rezultat bodo lahko dosegli le kolesarji, ki bodo imeli ob sebi odlične pomočnike, njihove ekipe pa bodo lahko nadzorovale dirko. V slovenski reprezentanci bo to zelo težko, zato mislim, da tam ne bi imel najboljših možnosti.«

Glede na trenutno formo, ki jo na dirki po Poljski kaže Mohorič, je lahko selektorju Murnu njegove odpovedi zelo žal. A vrata še vedno niso povsem zaprta – tudi Mohoričev ekipni kolega Govekar bo iz Poljske letel naravnost v Glasgow ...