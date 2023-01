Ropret s Perugio proti nekdanjim

Prihajajo dnevi ne D, temveč O, odbojkarski namreč. Do konca skupinskega dela letošnje lige prvakov sta še dva kroga, ACH Volley pa je v skupini E na drugem mestu, ki vodi v uvodni del izločilnih bojev. Pet zmagovalcev skupin se neposredno uvrsti v četrtfinale, vsi drugouvrščeni se bodo z najboljšim klubom na tretjem mestu merili že na prvi stopnji tekem na izpad, matematično rečeno osmini finala. V skupini oranžnih zmajev iz Ljubljane bo najboljša Sir Sicoma Monini Perugia, slovenske šampione pa čaka še trd boj za preboj v končnico. Drevi jih namreč ob 18. uri v dvorani Tivoli čaka svetovni klubski prvak iz Italije, v zadnjem krogu čez 14 dni v Turčiji pa še Ziraat Bankasi iz Ankare. In medias res, točkovno je razpredelnica skupine E naslednja: Perugia 12, ACH Volley 7, Powervolleys Düren 3, Ankara 2. Torej?

Če ti na nasprotni strani stojijo odbojkarski mojstri iz Umbrie, potem tudi tivolski drugi največji povprečni obisk v ligi prvakov (4186), vodi Berlin Recycling Volleys (4620), tretji Tours ima številko 3000, lahko pomaga le, da se bodo gostje namučili, da strejo oranžni oreh. Simone Giannelli, najboljši igralec tako evropskega prvenstva leta 2021 kot svetovnega lani, ko je italijanska reprezentanca obakrat postala prvak, Kubanec, naturalizirani Poljak Wilfredo Leon, poljski reprezentant Kamil Semeniuk, Ukrajinec Oleg Plotnickij, slovenski reprezentant in nekdanji član ACH Gregor Ropret so svetovni mojstri. Tudi oranžni zmaji imajo v sebi kakovost za igralsko bruhanje ognja. A italijanska vrsta je sredi niza neporaženosti na kar 25 tekmah v vseh tekmovanjih, v štirih preizkušnjah lige prvakov so tekmecem prepustili vsega dva niza, oba po enkrat na dvema obračunoma s turško vrsto.

Zagreniti življenje

»To bo obračun s trenutno najboljšo ekipo na svetu. Če tukaj pridodamo še izjemne navijače in polne tribune, sem prepričan, da nas čaka odličen odbojkarski večer,« je omenil trener ACH Volleyja Radovan Gačić. Prosti igralec in član izbrane vrste Jani Kovačič pa je s svoje strani dodal: »Izjemno se veselimo tekme proti Perugii, ki bo na dvoboju veljala za izrazitega favorita. Storili bomo vse, da jim vsaj malce zagrenimo življenje in skušali bomo izrabiti vsak njihov spodrsljaj.« Italijani pa pihajo na hladno. »Čaka nas zagotovo težka tekma. Naš nasprotnik se bojuje za uvrstitev v končnico, je močan in igra zelo dobro, na nas se je dobro pripravil. Torej bomo morali tudi sami biti povsem osredotočeni na cilj, matematično potrditev četrtfinala,« je prepričan trener Perugie Andrea Anastasi. Marko Uršič