Ronaldo rad rešeta Oblaka, Škofjeločan rad zmaguje

Napočil je dan za zgodovinsko prvo tekmo slovenske nogometne reprezentance v končnici velikega turnirja. Drevišnji (21.00) dvoboj Slovenije in Portugalske naj bi bil po vseh merilih spopad Davida in Goljata ter igra mačke z mišjo, zmaga favorizirane iberske ekipe pa edini realen scenarij. Toda, pozor, v nogometu smo videli tudi večje senzacije, kot bi bile morebitne težave Cristiana Ronalda in njegovih soigralcev s podalpskim palčkom v Frankfurtu.

Cristiano Ronaldo je med tekmo s Turčijo že doživljal neprijetne trenutke. FOTO: Leon Vidic

Obe izbrani vrsti prebivata na istem koncu Nemčije, saj Sprockhövel in Harsewinkel loči dobra ura vožnje, gre za naselji v bližini Wuppertala in Bielefelda. Reprezentanci sta igrali tudi prijateljsko tekmo pred dobrimi tremi meseci v Stožicah, ob tem pa je dandanes na voljo dovolj specializiranih aplikacij, ki ponujajo podrobno analizo vseh resnih nogometnih ekip, zato ni mogoče ničesar skriti. Tako slovenski selektor Matjaž Kek kot njegov portugalski kolega, Španec Roberto Martinez zato vesta, kaj in koliko je na mizi, jasno je, kdo je favorit in kdo želi presenetiti.

Matjaž Kek (v temno modrem), Žan Karničnik in Vanja Drkušić med treningom v Wuppertalu. FOTO: Leon Vidic

1,1 milijarde evrov velja na trgu ekipa Portugalske, 142 milijonov slovenska ekipa. 1 medsebojno tekmo sta odigrali tekmici, Slovenija je marca zmagala v Stožicah. 46.000 navijačev pričakujejo organizatorji drevi na stadionu Eintrachta v Frankfurtu.

V preteklih dneh smo podrobno razčlenili dvoboje in bitke, ki bodo odločali o potniku v četrtfinale – zmagovalec bo v petek igral v Hamburgu proti boljšemu iz para Francija vs. Belgija –, morda je zanimivo prisluhniti besedam Portugalca, ki domuje v Ljubljani.

»Slovenija ni izgubila tekme v svoji skupini, kar je zgovorno. Gre za zelo kohezivno ekipo, ki pa ima tudi dobre nogometaše. Vsi omenjate Benjamina Šeška in Jana Oblaka, toda odličen je tudi moj soigralec Timi Max Elšnik, pa Andraž Šporar, ki ga poznate tudi iz časov Sportinga. Slovenci se običajno postavijo v nizek blok, navlečejo te nase in čakajo na trenutek tvoje nepazljivosti. Morali bomo biti previdni,« je enemu od portugalskih novinarjev povedal Jorge Silva, bočni adut Olimpije.

Benjamin Šeško je lačen golov. FOTO: Leon Vidic

Pod posebnim drobnogledom bo dvoboj Cristiana Ronalda in Jana Oblaka, torej spopad enega od najboljših akterjev v zgodovini nogometne igre s čuvajem slovenske mreže, ki sodi med najboljše vratarje svoje generacije na svetu. Ronaldo in Oblak se odlično poznata, med letoma 2014 in 2018 sta igrala v Madridu, eden za Real, drugi za Atletico, tudi po selitvi Portugalca k Juventusu pa sta zaznamovala zgodovino. Torinčani so denimo v osmini finala lige prvakov 2018/19 na povratni tekmi izničili tri gole zaostanka iz Madrida – vse tri gole pa je zabil prav sloviti CR7. Ronaldo je Oblaka v dosedanjih dvajsetih medsebojnih tekmah matiral kar enajstkrat, trikrat je zabil »hattrick«!

V napadu Šporar in Šeško Verjetna začetna enajsterica Portugalske (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Rafael Leão, Ronaldo, Bernardo Silva; Slovenija (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.

Noben drug nogometaš ni zabil Oblaku več golov kot prav Cristiano. Zanimivo, Škofjeločan vendarle ima v rokah enega od »oprijemljivih« statističnih adutov. V zadnji medsebojni tekmi – marca v Stožicah – Ronaldo ni bil uspešen, Slovenija je zmagala z 2:0. In, pozor, prav s to tekmo je dobil prednost v medsebojni bilanci Oblak (6-9-5). Najbrž bi vsi pri nas podpisali, da zvezdnika ohranita svoji navadi: naj Ronaldo zabije Oblaku gol in naj na koncu tekme zmaga slovenski vratar.

Jaka Bijol in Adam Gnezda Čerin bosta med aduti Slovenije za tekmo v Frankfurtu. FOTO: Leon Vidic

Orsato dober za Slovenijo, slab za Portugalsko

Slovenski navijači »držijo« v rokah še en zanimiv argument, ki ni povsem iz trte izvit. Glavni sodnik portugalsko-slovenskega večera bo Daniele Orsato. Italijan sodi med najboljše može v črnem na stari celini, velja za resnega, preudarnega, a odločnega sodnika, ki ne priznava favoritov. Pozor, dvakrat je že delil pravico Portugalski, ki pod njegovo piščalko še ni bila uspešna – izgubila je obe tekmi na svojem stadionu. Novembra 2021 je zmagala na Portugalskem Srbija (1:2) in se tudi prek tega zavihtela na mundial 2022 v Katarju, eno leto pozneje pa še Španija (0:1), ki je dobila tekmo Uefine lige narodov.

Še več, Orsato je dvakrat vodil tudi tekmi slovenskih ekip – Maribor je novembra 2014 doma remiziral v tekmi lige prvakov z Mourinhevim Chelseajem (1:1), Slovenija pa je lani ob navzočnosti Orsata v Stožicah zmlela Finsko s 3:0. Zveni obetavno.