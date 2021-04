Roglič zmagovito pokopal duhove z lanskega Toura

Pri nizozemski ekipi Jumbo Visma, ki jo je Primož Roglič z izjemnimi uspehi izstrelil iz svetovnega povprečja na vrh, so se po lanskem Touru spraševali, kako naslednjič premagati Tadeja Pogačarja. Na dirki po Baskiji, na kateri sta se slovenska zvezdnika udarila prvič letos, so se vloge zamenjale. Zdaj se pri Pogačarjevi zasedbi UAE lahko sprašujejo, kako ubraniti lansko zmago v Franciji proti neustavljivemu Rogliču. Prezgodaj je še, da bi napovedovali, kdo bo najboljši na Touru, ki se bo v Bretanji začel 26. junija. Ne nazadnje bo pristop do tritedenskega maratona in dirkanje na njem drugačn...