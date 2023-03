Roglič in Pogačar sta pobrala vse

Kakšen teden za slovensko kolesarstvo! Od srede do nedelje je slavilo osem zmag. K tej izjemni beri sta v enaki meri prispevala Tadej Pogačar (UAE) in Primož Roglič (Jumbo Visma), ki sta pokazala, da sta malodane nepremagljiva, ko sta v vrhunski formi. Po tri etapne zmage in končno zmagoslavje na dirkah Pariz–Nica ter Tirreno–Adriatico so tudi obet morda najuspešnejše sezone doslej.

Tadej Pogačar je v prvem poskusu slavil zmago na dirki proti soncu. FOTO: Aurelien Vialatte, ASO

Kot vrhunec tedna se je napovedoval dvoboj med Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom (Jumbo Visma), drugim in prvim z lanskega Toura na poti iz Pariza v Nico, vendar je bil slovenski as ta čas za razred močnejši od Danca, ki se je moral zadovoljiti s 3. mestom in zaostankom 1:39.

Boj med Pogačarjem in Rogličem na daljavo

Bolj zanimiv je bil dvoboj med Pogačarjem in Rogličem na daljavo, saj sta drug za drugim nizala etapne zmage. Pogačar je začel v sredo v 4. etapi dirke proti soncu, Roglič je nato od četrtka do sobote nanizal trojček zaporednih zmag na dirki dveh morij. Pogačar je dobil še 7. etapo in za piko na i tudi včerajšnjo 8. na Azurni obali.

Zmagovala sta vsak v svojem slogu, Roglič je tekmece trikrat strl v sprintu navkreber, Pogačar je napadal dlje od cilja, koliko močnejši je ta čas od tekmecev, pa potrdil v sklepni preizkušnji. Pospešil je 4 km pred vrhom prelaza Eze in si do vrha pred Vingegaardom in druščino prikolesaril 50 sekund prednosti, ki jo je obdržal v spustu do cilja na Angleški promenadi v Nici.

Na odru za zmagovalce na Azurni obali so mu podelili rumeno majico, ki jo je lani osvojil Roglič, malo za tem so v San Benedettu del Trontu ob Jadranskem morju Rogli oblekli modro, ki je bila zadnji dve leti Pogačarjeva last …

Pogačarjeva matematika

»Dolgo sem sanjal o zmagi v Nici in ob prvem nastopu mi je uspelo, to je neverjetno. V zadnji etapi sem se držal načela, da je napad najboljša obramba. Te ceste zelo dobro poznam, tu veliko treniram, zato sem natanko vedel, v kakšnem stanju so moje noge na zadnjem klancu in koliko moči lahko porabim do vrha. Matematika mi je šla tokrat dobro, vse sem pravilno izračunal,« je pot do letošnje 8. (etapna) in 9. (v skupnem seštevku) zmage orisal 24-letnik s Klanca pri Komendi, ki je po dobrih štirih letih med profesionalci že pri 55 zmagah.

»Izjemno je, če se na dirke vrneš na tak način. Užival sem ves teden in tudi moji moštveni kolegi so bili izjemno močni. Pred enim tednom sem pričakoval, da bom tu trpel. Še lepše je zmagati, ko tega ne pričakuješ. V pričakovanju Gira so občutki dobri,« pa je Roglič povedal po svoji drugi skupni zmagi na dirki dveh morij, na kateri je bil najboljši že leta 2019. Z nenadejanimi podvigi minulega tedna – sezono naj bi po prvotnih načrtih začel prihodnji teden na dirki po Kataloniji – je karierni izkupiček dvignil na 69 zmag.

Rogličeve kosmate noge

»Ko spremljam njune podvige, se mi vse skupaj zdi že smešno. Tokrat sem se posebej zabaval ob Rogličevih kosmatih nogah. Dajal je vtis, kot da so ga v ekipo uvrstili v zadnji minuti, ker je nekdo zbolel, in ni imel časa, da bi si obril noge. Pričakoval sem, da se bo poskušal izkazati v eni od etap, sicer pa se bo skrival v glavnini, on pa je deklasiral tekmece. Pogačar je vseskozi fenomenalen, takšnega sprinta, kot ga ta čas zmore v klanec, še nismo videli. Ne vem pa, kaj to pomeni za nadaljevanje sezone, je že na vrhuncu forme ali jo bo še nadgradil?« je o plazu Pogačarjevih in Rogličevih zmag povedal nekdanji slovenski profesionalec Tadej Valjavec.