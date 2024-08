Rezervist popeljal Celje v evropsko jesen, slovo Maribora od Evrope

Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo na domači zelenici zmagali s 4:1 (2:0) proti Pjuniku iz Erevana. Posledično se je slovenski prvak ob ljubljanski Olimpiji uvrstil v glavni del konferenčne lige .

Celjani so po napredovanju proti estonski Flori v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov v drugem krogu izgubili proti Slovanu iz Bratislave. Nato so presenetljivo ostali prazni rok proti irskemu Shamrocku v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Tretjo priložnost za zagotovitev evropske jeseni so imeli proti armenskemu predstavniku, ki je prvo tekmo po bledi celjski predstavi dobil z 1:0. Na drugi tekmi pa so Celjani sprva dobro unovčili hiter rdeči karton gostov in že v prvem polčasu nadoknadili zaostanek iz Erevana.

V drugem so si zagrenili življenje z rdečim kartonom Maria Kvesića, a tudi enajstmetrovka gostov domačih ni spravila s tira, potem ko je z dvema goloma zablestel rezervist Armandas Kučys ter svoji ekipi zagotovil glavni del konferenčne lige.

Mariboru po porazu proti Djurgardnu brez evropske jeseni

Nogometaši Maribora pa so v Ljudskem vrtu na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo izgubili proti Djurgardnu z 0:1 (0:1). Štajerci se tako poslavljajo od Evrope, potem ko so tudi prvo tekmo izgubili z 0:1.