Olimpija s 'petardo' za nov nastop v Konferenčni ligi

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v Stožicah na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo premagali Rijeko s 5:0 (4:0). Prva tekma na Reki se je končala z 1:1, tako da bo v skupinskem delu tekmovanja igrala ljubljanska zasedba.

Ljubljanski nogometaši so pred dodobra polnimi tribunami stožiškega stadiona poskrbeli za pravi praznik. Proti favoriziranemu hrvaškemu prvoligašu so v prvem polčasu prikazali izvrstno predstavo ter mu že takrat nasuli štiri gole ter tako odločili potnika v skupinski del konferenčne lige. Drugi zaporedni preboj v skupinski del bo Olimpiji, ki pod vodstvom Victorja Sancheza še na 12. tekmi v sezoni ni izgubila, prinesel skoraj tri milijone evrov.

Reškim igralcem na zelenici ni šlo nič od rok, njihovi navijači pa so poskrbeli za prekinitev po uri igre, ko so na igrišče in tudi med gledalce zmetali kopico bakel. Sodnik je ekipi po petih minutah poslal v slačilnico, po nadaljnjih 20 minutah in izpraznitvi tribune z gostujočimi navijači pa so se igralci vrnili na igrišče.

Skupinski del bo začela 3. oktobra, tekmece zanj pa bo dobila na petkovem žrebu ob 14.30.