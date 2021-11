Proti mladim Hrvatom s tarčami na hrbtih

Spomnimo se lahko užaljenih odzivov slovenskih košarkarjev med letošnjimi olimpijskimi igrami, ko se se večni skeptiki spraševali na družabnih omrežjih, kako bo po vrnitvi iz Tokia videti reprezentanca brez Luke Dončića. Že danes ob 20.45 bodo lahko ponudili argumente na igrišču, saj se bodo v uvodnem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 pomerili s Hrvaško v Zagrebu. S sedmimi izkušenimi junaki z OI bi lahko pripravili učinkovito lekcijo močno pomlajeni selekciji južnih sosedov.

Ob Dončićevi odsotnosti bodo slovensko igro organizirali Luka Rupnik, Jan Rebec in Aleksej Nikolić. Slednji je bil pomemben adut reprezentance na zadnjih tekmovanjih, s predstavami v španski ligi pa je upravičil selektorjevo vabilo, čeprav Burgosu ne gre po načrtih. Pred gostovanjem v Zagrebu pravi: »Res je, tokrat ni z nami Luke, zato moramo vsi narediti korak naprej v vseh smereh. Vsake kvalifikacije namreč prinesejo drugačne težave, saj je pomembna vsaka tekma. Na srečo nas je v moštvu še vedno dovolj iz Tokia in tudi z EP 2017, zato se nam ni težko uigrati, pomembno je, da se osredotočimo na agresivno obrambo, skok in ritem igre. Če bomo dosledni, lahko pričakujemo dober razplet uvodnih dvobojev s Hrvaško in Švedsko. Ne glede na spremembe pričakujem poseben derbi v Zagrebu, saj bodo gostitelji izjemno motivirani.«

Prepeličevih 31 točk v Stožicah

Hrvati so bili v minulih treh desetletjih najpogostejši tekmec slovenskih košarkarjev. Pomerili so se kar 35-krat, z 19:16 pa vodijo sosedi, ki so bili uspešnejši tudi ob zadnjem uradnem soočenju; na EP 2015 so v Zagrebu zmagali z 80:73. Odtlej sta moštvi odigrali še sedem pripravljalnih tekem, zadnji dve junija letos tik pred kvalifikacijami za OI, ko je Klemen Prepelič ob zmagi v Stožicah s 97:88 dosegel 31 točk. Toda izhodiščna razlika verjetno še nikoli ni bila tako očitna kot tokrat.

Selektor Hrvatov Veljko Mršić je namreč uvrstil v svojo petnajsterico kar sedem debitantov in le dva člana moštva, ki si je poskusilo priigrati vozovnico za Tokio, krilo Pavleta Marčinkovića (Zadar) in trenutno prostega branilca Roka Rogića. Med njunimi soborci v Sloveniji najbolje poznamo Roka Badžima (Szolnok), saj je v letih 2017–19 nosil Olimpijin dres. Z obetavnimi predstavami pri Ciboni opozarjata nase še dva sinova nekdanjih odličnih košarkarjev, 20-letni Lovro Gnjidić in leto dni mlajši Roko Prkačin, minulo nedeljo pa je 20-letni krilni center Matej Rudan v dresu beograjske Mege potopil Cedevito Olimpijo s 23 točkami.

Slovenski selektor Aleksander Sekulić ocenjuje: »Tudi mi ne bomo igrali v popolni zasedbi, vendar so razmere podobne kot pred štirimi leti, po uspešnem nastopu na OI imamo tarče na hrbtih in vsi želijo dokazati, da so boljši od nas. V kvalifikacijah za velika tekmovanja so izkušnje vendarle zelo pomembne, saj nimaš veliko časa za pripravo na tekme, na katerih vsi pričakujemo ugoden rezultat. Vsi bi želeli uveljavljati mlade košarkarje, vendar manevrskega prostora ni v izobilju.« Eduardo Brozovič