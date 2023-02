Premiera sanjske naveze z napako

Po treh zaporednih zmagah brez poškodovanega Luke Dončića je prišel težko pričakovani trenutek v ligi NBA. Na drugem gostovanju v Sacramentu v dveh večerih je slovenski zvezdnik prvič združil moči z veliko Dallasovo okrepitvijo Kyriejem Irvingom. Sanjski dvojec ni mogel biti zadovoljen z rezultatskim razpletom, saj je teksaška zasedba s 128:133 po podaljšku izgubila proti tekmecu, ki ga je večer prej ugnala s 122:114. Toda pri poražencih so vsi zadovoljno pozdravili rojstvo nove naveze.

»Bilo je neverjetno. Zelo sem užival ob igranju s Kyriejem. Gre za neverjetnega košarkarja, zato menim, da bo najino sodelovanje zelo zabavno,« je ocenil Dončić, ki ima še vedno rahlo načeto desno peto, a je ob vrnitvi na igrišče dosegel 27 točk z metom iz igre 11:20 (za tri 2:9), dodal pa še 9 skokov in 5 asistenc v 41 minutah igre. Irving je zbral še eno točko več (met 11:21) ter po 7 skokov in asistenc, Josh Green, tretji branilec v Dallasovi začetni peterki pa 23 točk. Toda vse skupaj je bilo premalo za zmago. Vse je namreč zasenčil Sacramentov dirigent De'Aaron Fox. Izkazal se je s 36 točkami, kar 26 v četrti četrtini in podaljšku.

Krivdo prevzel nase

Po porazu je Dončić prevzel lep del krivde na svoja pleča, saj je 14 sekund pred koncem podaljška zgrešil zahteven poskus za tri točke, ki bi lahko Dallasu prinesel izenačenje: »Nisem se dobro odločil. Žogo bi moral vrniti Kyrieju, saj je bil v finišu tekme natančnejši. Najino učno obdobje zahteva nekaj časa, prepričan pa sem, da se nam bo vse skupaj povrnilo na kakšni drugi tekmi.«

Časi, ko se je Ljubljančan hočeš-nočes odločal za mete domala brez iskanja nadomestnih rešitev, so pač minili. Obetavni pa so tudi prvi sadovi sodelovanja z najboljšim soigralcem, kar jih je imel doslej. V 48 minutah rednega dela dvoboja je Dallas prekosil Sacramento s 65:47 v trenutkih, ko sta bila oba njegova asa hkrati na parketu. Ko je igral zgolj Dončić, je zaostal s 24:33, ko je igral samo Irving, pa s 26:33. Iskanje rešitev pred začetkom končnice lige NBA bo torej večplastno.

Denver je zanesljivo zmagal v Charlottu s 119:105 z 20. trojnim dvojčkom Nikole Jokića v sezoni (30 točk, 16 skokov in 10 asistenc). Vlatko Čančar je dvoboj začel v prvi peterki ter prispeval 12 točk (za dve 4:6, za tri 1:3, prosti meti 1:1), 5 skokov in 2 asistenci v 24 minutah. Goran Dragić je ob porazu Chicaga v Clevelandu z 89:97 igral le polčetrto minuto in zgolj izgubil dve žogi.