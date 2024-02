Poslastica v Spodnji Šiški

Prvoligaška bitka je imela vroč uvod v zadnjih urah prestopnega roka in v prvi tekmi 21. kroga 1. SNL v Kidričevem, kjer je včeraj gostoval Koper, v nedeljo pa dobila verodostojnejšo podobo o (pre)moči celjskih nogometašev. Gostovanje vodilnih v Spodnji Šiški bo test najvišje ravni v 1. SNL.

Rogaška Slatina: Rogaška – Domžale (sobota, sodnik Nejc Kajtazović, 13): Velika točka v Stožicah se je na žalost Slatinčanov spremenila v malo: najprej so izgubili dve točki po vodstvu z 2:0, zvečer so jim udarec zadali še tekmeci za obstanek Radomljani z zmago v Kopru. Stožiška podoba je bila lepa spodbuda za trenerskega bojevnika Oskarja Drobneta, a drugi tekmeci, premagljivi, kot so lahko le tretji (in blizu zadnjim) v Ljubljanski kotlini Domžalčani, zahtevajo tudi drugačen pristop in trenerjevo zvitost.

Vrstni red 1. SNL Celje 50, Olimpija 38, Maribor in Bravo po 32, Koper 30, Mura 25, Domžale 23, Radomlje 20, Aluminij 18, Rogaška 12.

Domžale: Kalcer Radomlje – Olimpija (Rade Obrenović, 15): Organizirani in taktično odlično vodeni Radomljani so lahko trd oreh, a vseeno so zeleno-beli kvečjemu sami sebi največji nasprotniki. Začenši pri kapetanu Timiju Maxu Elšniku, ki z rekreativno držo oziroma miselnostjo, »ne smem se poškodovati pred eurom«, škoduje sebi. Olimpijin trener Zoran Zeljković nima malo težav, a so rešljive. Kakovostnih igralcev ima dovolj, značajsko prave mora še najti. S prihodom splitskega »Šeška« Ivana Durdova je dobil močnega aduta. Nihče od zeleno-belih nima boljšega odstotka doseženih golov v 1. SNL, kot 194 centimetrov visoki napadalec: 17 tekem, sedem golov.

Ljubljana: Bravo – Celje (nedelja, Matej Jug, 13): Po vseh merilih bi šišenska bitka morala biti poslastica, toda ali bo res, in če sploh je lahko, bo odvisno od ustreznosti igrišča. Neravno ali slabo bi bilo po godu gostiteljem! Rdeča nit bo boj napadalcev, domačih Matej Poplatnika, Milana Tučića, Jakoslava Stankovića … in številnih gostujočih Gregorja Bajdeta, Jegora Pruceva, Luke Menala, Edmilsona, Aljoše Matka, Maria Kvesića ...

Murska Sobota: Mura – Maribor (David Šmajc, 15): Nekoliko pomenljivo, a Mura je imela v Celju na rezervni klopi močnejše adute kot v začetni enajsterici. Na igrišču je bilo to vidno in očitno. Mariborčani morajo izrabiti ugoden spored za nekoč vedno vijolično pomlad in za bitke z boljšimi, kot so trenutno črno-beli. Strelski šov za utrjevanje samozavesti so že dobili, igro za ustrahovanje Celjanov in zeleno-belih pa utrjujejo prav tekme, kakršna naj bi bila v Fazaneriji – maksimalno bojevita in »na nož«.