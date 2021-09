Pogačarju je zmanjkal en naboj

Slovenski reprezentanti so nas razvadili na olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih je Tadej Pogačar na cestni dirki osvojil bron, Primož Roglič zlato v vožnji na čas. Evropsko prvenstvo v Trentu, na katerem so se gostitelji veselili zmage Sonnyja Colbrellija, so zapustili brez skoka na oder za zmagovalce, čeprav Pogačar ni bil daleč. Končal je na 5. mestu in nakazal, da se njegova forma dviga ob pravem času – v nedeljo se bo v Belgiji začelo svetovno prvenstvo.



EP ne sodi med največje dirke z najbogatejšo tradicijo, vendar so kolesarji poskrbeli za spektakel. Že od začetka 179,2 km dolge preizkušnje na severu Italije, na kateri so premagali 3765 višinskih metrov (1765 na uvodnem 73,4 km dolgem uvodnem delu z vzponom na Candriai in še 2000 na osmih 13,2 km dolgih sklepnih krogih), je šlo na nož. To je bila dirka na izločanje, na kateri je 60 km pred ciljem v boju za kolajne ostala le deveterica – poleg Pogačarja še italijanski in belgijski dvojček Colbrelli in Matteo Trentin ter Remco Evenepoel in Ben Hermans, Norvežan Markus Hoelgaard, Francoz Benoit Cosnefroy, Švicar Marc Hirschi in Rus Pavel Sivakov.



Tu je bilo jasno, da drugi slovenski adut Matej Mohorič nima najboljšega dne, saj ga ni bilo med prvimi zasledovalnimi skupinami. Vsi slovenski upi so bili na Pogačarjevih ramenih, kolajna pa se je začela oddaljevati 22 km pred ciljem, ko je na predzadnjem vzponu na Povo (3,6 km/4,7 odstotka) pospešil Evenepoel.



Sledila sta mu Colbrelli in Cosnefroy, na vrhu je bil slovenski adut le nekaj metrov za vodilno trojico, vendar ni mogel ujeti priključka. Ko je Evenepoel v klanec potegnil še v zadnjem krogu, je odpadel Francoz, ne pa tudi Italijan. Razplet je bil predvidljiv, 21-letni Belgijec je naivno opravil večji del pri narekovanju tempa, prekaljeni 31-letni Italijan pa je s pridom izkoristil njegovo zavetrje in v šprintu zlahka zmagal. Stopnjuje pripravljenost Cosnefroy je ohranil toliko moči, da je za bron prikolesaril v cilj nekaj sekund pred skupino, v kateri so se drug za drugim razvrstili trije moštveni kolegi iz ekipe UAE, vsak v dresu svoje reprezentance, Trentin, Pogačar in Hirschi.

Colberlli je Italiji prikolesaril četrti zaporedni naslov evropskega prvaka med profesionalci, nasledil je Giacoma Nizzola, Elio Vivianija in Trentina. Slovenija je doslej na EP osvojila 11 kolajn v mlajših kategorijah, vendar nobene med profesionalci, ki na tem tekmovanju nastopajo od leta 2016, Pogačar pa je s 5. mestom izenačil najboljšo uvrstitev Luke Mezgeca iz Herninga 2017. Po 12. mestu v vožnji na čas je nakazal, da gre njegovo stopnjevanje pripravljenosti v pravo smer.



»V predzadnjem krogu mi je malo zmanjkalo, dal sem vse od sebe, vendar so imeli drugi naboj več. Ker sem vedel, da je boj za bron še odprt, sem narekoval tempo. Imel sem še nekaj v nogah, vendar mi ni uspelo. Zadovoljen sem tudi s 5. mestom, vendar bi lahko dosegel več. Veliko bolje se počutim, v nogah imam že skoraj pravo hitrost, po naslednjih treningih bo forma za zadnje dirke sezone že prava,« je pred odhodom v Belgijo, kjer ga to nedeljo že čaka vožnja na čas, teden kasneje pa cestna dirka, optimističen Pogačar.



Mohorič je končal na 13. mestu in sklenil konec tedna s solidnimi slovenskimi uvrstitvami na cestnih dirkah. Gal Glivar je bil 11. med mlajšimi člani, Eugenia Bujak pa 13. med članicami, med katerimi je Urška Žigart dirko končala v isti skupini, a na 23. mestu. Miha Hočevar

