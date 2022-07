Pogačarjevi pomočniki v načinu ohranjanja baterije (FOTO)

Megeve bi bil lahko te dni tudi Kranjska Gora, toliko slovenščine je bilo slišati v tem smučarskem središču v Savojskih Alpah. Vendar tokrat ne gre za Bojana, Roka in junake belih strmin, temveč za Tadeja, Primoža in slovenske vladarje svetovne kolesarske scene. Ti prvi dan v Alpah, v katerem je zmago slavil Danec Magnus Cort, svojim zvestim sledilcem niso pripravili spektakla, ki so ga morda pričakovali. Vendar najboljše prihaja danes in jutri.

Slovenski navijači prvi dan v Alpah niso dočakali spektakla, ki so si ga želeli, vendar najboljše še prihaja. FOTO: Leon Vidic

Tadej Pogačar, ki od 6. etape nosi rumeno majico, je od starta v Morzinu dobro vedel, da je to dan, ki ga mora preživeti brez prask. Na kolesu mu je to še uspelo, ne pa pri covidnemu testiranju. To je pokazalo še dva pozitivna izida med njegovimi pomočniki – minuli teden je ostal brez Norvežana Vegarda Stakeja Laengna –, sreča v nesreči pa je, da je zaradi tega izgubil enega moža. George Bennett se je testiral zaradi simptomov in je moral po pozitivnem testu zapustiti karavano, pri asimptomatskem Rafalu Majki pa je test zaznal tako majhno količino virusa, da so mu odobrili enako izjemo, kot so jo prej zmagovalcu 9. etape Bobu Jungelsu. Ker kljub pozitivnemu testu ni kužen, lahko ostane na dirki.

Če bi Pogačar ostal še brez Majke, bi v njegovi ekipi zvonili vsi znaki za preplah. Z le petimi kolesarji do Pariza pripeljati rumeno majico bi bil morda pretrd oreh, tudi s šestimi bi lahko bil zelo velik zalogaj. Zato so se športni direktor Andrej Hauptman in sodelavci odločili, da gredo v način ohranjanja baterije. Da ne bodo porabili niti vata moči več, kot je potrebne za to, da Pogačar Tour dobi tretjič zapored. Priložnost so zato dobili ubežniki, med njimi Lennard Kämna, ki je pred 10. etapo za Pogačarjem zaostajal 8:43.

Med etapo – zaznamoval jo je tudi protest skupine Derniere Renovation, ki je želela opozoriti na prepočasen odziv vladajočih na podnebne spremembe – je Nemec iz ekipe Bora Hansgrohe postal virtualni nosilec rumene majice. Številni slovenski navijači ob cesti so bili v skrbeh, vendar je bil namen Pogačarjeve ekipe, da za kakšen dan izgubi rumeno majico. »Najbolje bi bilo, če bi predali majico, po ravnem je v ospredju tempo narekoval samo Bjerg, v klancih Soler, drugih nismo želeli trošiti, vendar so druge ekipe prispevale k manjšanju zaostanka. Želeli smo se znebili nekoliko stresa in dela na čelu glavnine, vendar tudi takšno je kolesarstvo. To ne spremeni našega načrta za naprej,« je razkril direktor ekipe Matxin Fernandez.

Primož Roglič ostaja ljubljenec slovenskih navijačev. FOTO: Leon Vidic

Na novinarski konferenci mu je pritrdil Pogačar. »Ni nam bilo treba močno vleči, poznal sem ta klanec, vedel sem, da ni nič posebnega. Znižali smo tempo, vendar smo vseeno za nekaj sekund obdržali rumeno majico. Tudi tako je v redu,« je povedal Pogi, ki je v rumenem ostal za 11 sekund pred Kämno.

Grožnji še vedno covid in Vingegaard

Zaradi Nemca mu ni treba izgubljati spanca. Večja težava bi bil lahko covid, ki se je v ekipo prikradel, čeprav se držijo strogih ukrepov. »Vseskozi smo izolirani, kolikor se da, vendar dirkamo med množicami navijačev. Na cesti je veliko stikov. V ekipi zelo pazimo na higieno, vsak je sam v sobi. Na žalost smo izgubili še enega kolesarja. Upam, da bo z drugimi vse v redu,« se 23-letnik s Klanca pri Komendi nadeja, da se ne bodo še naprej redčile vrste njegove ekipe.

Ta bo morala naslednja dva dneva delati na vso moč, na dveh etapah s po tremi zahtevnimi alpskimi vzponi nihče ne bo razmišljal o namernem oddajanju rumene majice. »Čaka nas lepa etapa, z zelo zahtevnim zadnjim klancem, se že veselim te preizkušnje,« je še povedal Pogačar, ki bi morda izgubil rumeno majico, če ne pri šprintal zadnjih 200 metrov, v katerih so imeli tekmeci težave, da so mu sledili.

Tudi zdaj tretjeuvrščeni Jonas Vingegaard, ki za njim zaostaja za 39 sekund in je v napovedih pred ciljnim vzponom na Col du Granon zelo samozavesten. »Veselim se za Magnusa, upam, da bom lahko poskrbel za dve zaporedni danski zmagi. To je priložnost zame, vsaka gorska etapa je, odvisno, kako se vrtijo noge, kako te zadene vročina. Ogledal sem si ta klanec, zelo zahteven je, eden najzahtevnejših, kar sem jih videl, strm je za to dolžino,« je povedal adut Jumba Visme, ki je izpostavil tudi glavno premoč ekipe, v kateri se med okrevanjem po padcu kolikor se le da v anonimnosti drži Primož Roglič: »Še vedno imamo vseh osem zelo močnih kolesarjev.«