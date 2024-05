David Copperfield obtožen. Žrtve je pred odnosom omamil, nekatere so bile stare 15 let

Slavnega ameriškega iluzionista Davida Copperfielda je 16 žensk obtožilo spolne zlorabe in slabega vedenja.

Več kot polovica žensk, ki so vložile tožbo, trdi, da so bile v času domnevne zlorabe mlajše od 18 let. Nekateri izmed njih so bile stare 15 let, čeprav ni znano, ali se je Copperfield tedaj zavedal njihove starosti.

Obtožbe vključujejo obtožbe, da je omamil tri ženske, preden je imel spolne odnose z njimi, za kar trdijo, da niso privolile.

Iluzionist je vse trditve zanikal. Vse domnevne zlorabe so se zgodile med letoma 1980 in 2014, poroča mondo.rs.

