Pogačar rumeno majico ubranil, a prvič razkril nekaj slabosti

Belgijec(Jumbo-Visma) je zmagovalec prestižne 11. etape od Sorguesa do Malaucena (198,9 km). Zvezdnik enodnevnih klasik je bil tokrat najmočnejši iz ubežne skupine.V ozadju je rumeno majico ubranil slovenski as, a prvič razkril tudi nekaj slabosti, potem ko ga je na zadnjem vzponu za sabo pustil DanecKljub vsemu ima 22-letnik s Klanca pri Komendi (UAE Team Emirates) v skupnem seštevku zdaj še večjo prednost pred najbližjimi zasledovalci in tekmeci za skupno zmago. V etapi je namreč drugo mesto izgubil Avstralec(Ag2r Citroen), ki je bil pred etapo z dvojnim prečkanjem mitskega Mont Ventouxja najbližji Pogačarjev (UAE Team Emirates) zasledovalec. Pred današnjim dnem je zaostajal 2:01 minute, po današnji preizkušnji pa se je na drugo mesto zavihtel Kolumbijec(EF Education-Nippo).Kolesarji so se sploh prvič v zgodovini dvakrat podali prek slovitega "provanskega velikana". Prvič so danes na vrh prišli z lažje strani iz mesta Sault (22 km/5,1 odstotka), nato pa po hitrem spustu še s težje iz mesta Bedoin (15,7 km/8,8 odstotka).V četrtek bo na vrsti ravninska 12. etapa od Saint-Paul-Trois-Chateauxja do Nimesa (159,4 km).