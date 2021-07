Pogačar zadržal rumeno majico, Cavendish z 33. etapno zmago

Britanecje zmagovalec desete etape kolesarske dirke po Franciji od Albertvilla do Valencea. Tekmovalec moštva Deceuninck-Quick-Step je v ciljnem sprintu 190,7 km dolge etape premagal Belgijcain, rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi pa je zadržal(UAE Team Emirates).Šestintridesetletni Cavendish je dosegel 33. etapno zmago na francoski pentlji, do izenačenja rekordnega dosežka legendarnega Belgijcamu manjka le še ena etapna zmaga. Na letošnjem Touru je dosegel že tretjo etapno zmago, najboljši je bil tudi na četrti in šesti etapi.Dvaindvajsetletni lanski zmagovalec najbolj prestižne kolesarske preizkušnje na svetu s Klanca pri Komendi je v cilj prišel skupaj z glavnino in zasedel 25. mesto.V sredo bo na sporedu 198,9 km dolga gorska etapa med krajema Sorgues in Malaucene. Kolesarska karavana bo morala premagati tri gorske cilje prve težavnostne kategorije, v enem dnevu se bo dvakrat povzpela na 1910 metrov visoki Mont Ventoux.