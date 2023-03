Pogačar po flamsko revanšo

Četudi še ni napočil čas za tritedenske dirke, je pred profesionalno karavano eden od najbolj pestrih mesecev v sezoni. Lovci na velike enodnevne lovorike so se že preselili v Belgijo. Tudi Tadej Pogačar (UAE) in Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki upata na prve slovenske zmage v kraljestvu tlakovcev.

Z dirko E3 Saxo Bank Classic, ki smo jo doslej poznali pod imenom E3 Harelbeke, se danes začenja flamski teden. Sledijo nedeljska Gent–Wevelgem, sredina okoli Flandrije (Dwars door Vlaanderen) in vrhunec prihodnjo nedeljo (2. aprila) z drugim spomenikom sezone, dirko po Flandriji (Ronde van Vlaanderen).

Ta je eden od velikih Pogačarjevih ciljev, preden se bo lotil priprav na julijski Tour de France. Na največji belgijski preizkušnji bo imel 24-letnik s Klanca pri Komendi dvojno revanšo proti Mathieuju van der Poelu (Alpecin Deceuninck). Za lansko Flandrijo, na kateri je napadel neštetokrat in se otresel vseh tekmecev razen nizozemskega zvezdnika, ki je nato zmagal v sprintu, Pogi pa je po taktični napaki v zaključku nazaj v igro spustil zasledovalce in končal na 4. mestu. Tega je zasedel tudi konec minulega tedna na dirki Milano–Sanremo, na kateri je spet poskrbel za odločilno selekcijo, zmagoviti skok pa je ponovno uspel van der Poelu, ki je za seboj pustil Filippa Ganno (Ineos), Wouta van Aerta (Jumbo Visma) in Pogačarja.

Ta zvezdniška četverica bo danes na startu male Flandrije, ki je z 204,1 km skoraj 70 km krajša od dirke po Flandriji, a je s 17 kratkimi in strmimi vzpetinami ter petimi tlakovanimi odseki najboljša priprava zanjo.

Lačen dirk v Belgiji

»Po dirki Pariz–Nica je naša ekipa zelo samozavestna, tudi jaz se počutim pripravljenega za klasike. Prvič bom dirkal na E3, tako da je to zame nova izkušnja in nov izziv. Dirke čakam z vznemirjenjem: ozračje je v Belgiji v teh tednih nekaj posebnega, strast, ki jo v ljudje tu čutijo do kolesarstva, je nekaj čudovitega. Na lanske preizkušnje imam lepe spomine in lačen sem ponovnega dirkanja v Belgiji,« Pogačar ne skriva, da želi obogatiti svoj letošnji izjemni izplen 9 zmag po le 14 dneh dirkanja.

Nič manjše apetite nima Mohorič, lanski zmagovalec Sanrema, ki si je letos posebej podčrtal dirko Pariz–Roubaix, ki bo na sporedu 9. aprila. Tudi 28-letnik s Podblice pri Kranju se bo danes spopadel s tlakovci na dirki E3, na kateri je lani zasedel 4. mesto. »To je prva prava priprava za dirko po Flandriji in v zadnjih tednih smo videli, da je Matej v odlični formi. Boril se bo za zmago,« je optimističen Enrico Poitschke, športni direktor Bahraina Victoriousa, ki bo danes vodil tudi najmlajšega Slovenca v svetovni seriji, 22-letnega Matevža Govekarja. Najstarejši, 34-letni Luka Mezgec (Jayco Alula), bo startal kot pomočnik, na razgibani in nepredvidljivi trasi pa lahko postane tudi adut avstralske zasedbe.