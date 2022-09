Pogačar bo še lovil avstralsko mavrico

Svetovno prvenstvo v Avstraliji se je začelo z velikim presenečenjem. V vožnji na čas ni zmagal dvakratni svetovni prvak Filippo Ganna ali njegov prvi papirnati izzivalec Remco Evenepoel, temveč Tobias Foss, Norvežan, ki ga nihče ni uvrščal v krog favoritov. Vanj je spadal Tadej Pogačar, ki so se mu noge zavrtele dovolj dobro za 6. mesto.

V slovenski vrsti je SP odprla njegova zaročenka Urška Žigart, ki je na 34,2 km dolgi trasi merila na uvrstitev okoli 15. mesta, končala pa je na 28. Naslov svetovne prvakinje je skupno tretjič in drugič zapored osvojila Nizozemka Ellen van Dijk. Tudi pri moških je bilo pričakovati nadaljevanje vladavine, saj se je zdelo, da lahko le Evenepoel prepreči Ganni, da Imoli 2020 in Flandriji 2021 doda še Wollongong 2022.

Vendar je v Novem Južnem Walesu prišla ura resnice za italijanskega šampiona, ki je bil v prvem od dveh 17 km dolgih krogov konkurenčen, v drugem pa je močno popustil in končal na 7. mestu. Zato pa je poletel Foss, ki je stopnjeval svoj nastop, 4. je bil na prvem merjenju vmesnega časa, 2. na drugem in 1. v cilju. Ta 25-letni član Jumba Visme je v zadnjih kilometrih nadoknadil 11 sekund zaostanka za Švicarjem Stefanom Küngom in ga ugnal za pičle 3. Evenepoel se je moral 9 sekund za zlatom zadovoljiti z bronom.

Fossova zmaga je največje presenečenje, odkar je (od leta 1994) posamična vožnja na čas profesionalcev del SP. Pred tem je zmagal le v konkurenci rojakov – prikolesaril si je tri naslove norveškega prvaka, lani v vožnji na čas in v kronometru, ki ga je dobil tudi letos. Jumbo Visma Primoža Rogliča ima očitno še enega skandinavskega asa, ki je v sezoni 2022 doživel kvantni preskok ...

Kapetan še čaka na pomočnike

Tega ni uprizoril Pogačar, ki je glede na to, da ni specialist za enodnevne in bolj kot ne ravninske vožnje na čas, iz svojega nastopa potegnil (skoraj) največ, kar je lahko. »Zadovoljen sem z vožnjo, 6. mesto na SP ni slabo, lani sem bil 10., napredek je. Proga je bila zelo zanimiva, kakšno malenkost bi se še dalo izboljšati, sicer pa sem bil blizu svojega maksimuma,« je povedal Pogi, pritrdil mu je tudi selektor Uroš Murn.

»Ta dosežek je to, kar smo lahko realno pričakovali. Morda je bilo dosegljivo 4. mesto, vendar ni veliko razlike med tem, ali si 4., 5. ali 6. Stopničke so bile nekoliko bolj oddaljene, Tadej pa bi bil 4., če bi v prvem krogu tako odločno vozil skozi ovinke kot v drugem,« je povedal Murn, ki si kot njegov glavni adut precej več obeta od vrhunca prvenstva, nedeljske cestne dirke profesionalcev.

»Glavni cilj zaključka sezone je naslednja nedelja, ne bo lahka dirka, zelo bo dolga. Tokrat sem se počutil dobro, noge so bile prave, upam, da bo podobno tudi na cestni dirki,« se je Pogačar ozrl proti boju za prvo slovensko člansko mavrično majico, pri katerem mu bodo pomagali Jan Tratnik, Domen Novak, Jan Polanc, Jaka Primožič in David Per.

»V torek se nam pridružijo preostali fantje, v četrtek si bomo ogledali progo, v petek opravili še en trening, v soboto počivali, v nedeljo pa pride dirka,« je selektor predstavil slovenski urnik, po katerem v naši izbrani vrsti najboljše hranijo za konec.