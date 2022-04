Po zmagi si morda privošči baklavo

Slovenska ženska teniška vrsta je uspešno opravila tudi drugo nalogo v 1. evro-afriški skupini in se močno približala sobotni končnici za tako želeno uvrstitev v svetovno skupino. Junakinja drugega dne v Beleku na turški obali in tako tudi naša sogovornica je bila Kaja Juvan, zmagovalka posamičnega dvoboja proti avstrijski tekmici Sinji Kraus, nato je prispevala še viden delež ob odločilni slovenski zmagi med dvojicami s Tamaro Zidanšek. Slednja je včeraj izgubila z Julio Grabher.

Kaja, ne igrate ravno vsak dan v takšnem vetru, že nam je bilo težko gledati, kako včasih žogico odnese po svoje, predstavljamo si, kako je bilo zoprno za vas na igrišču.

Tu so res posebne razmere, a obenem je lepo občutiti tudi tega ekipnega duha in spodbujanje ob igrišču, ki je vedno navzoče ob reprezentančnem nastopu. Zagotovo mi je ljubše, da igramo v mirnih in dobrih razmerah, je pa moja prednost v primerjavi z nekaterimi drugimi igralkami, da se lahko prilagodim tudi na težje razmere. Imam takšno igro, da lahko malo zamešam. Tudi v Indian Wellsu, kjer sem igrala nazadnje, zaradi muhastih vremenskih razmer ni bilo prav preprosto.

Pa ste tokrat raje igrali v smeri vetra ali proti njemu?

Servis je bil moja prednost v vetru, ko pa je tekmica servirala, sem poskusila s paleto različnih udarcev vračati žogico. Tudi te dni v Turčiji si želim razvijati svojo igro na ravni, ki si jo želim. Prišla sem dobro telesno pripravljena, všeč mi je ta raznovrstnost tenisa, ko igraš proti igralkam različnih pristopov in sloga.

Kako bo v sredinem dopoldnevu v derbiju za vrh lestvice v skupini s Hrvaško? Morda se boste pomerili z izkušeno Splitčanko Petro Martić, ki ste jo nazadnje lani v Portorožu premagali?

Uf, super bi bilo, če bi spet igrala z njo. Njena igra mi omogoča moje napade. Če pa bom igrala proti kateri od drugih hrvaških igralk, se bom pač pripravila drugače. Morda so Hrvatice favoritinje, saj so v povprečju na svetovni lestvici višje od nas, se pa vedno znova veselim dvobojev z visoko postavljenimi in kakovostnimi tekmicami. Verjamem, da lahko vnovič zmagam.

Kako se počutite v Beleku, ki ga sicer mnogi športniki poznajo po pripravljalnih taborih?

Zelo mi je všeč. Hotelski kompleks je res lepo urejen, vse imamo na dosegu roke – bazen, prostor za fitnes, tudi fizioterapevt je z nami, tako da nam hitro pomaga pri regeneraciji, ko si nastopi sledijo iz dneva v dan.

Kako vam ustreza turška kuhinja?

Izbira v restavraciji je res pisana, hrana je zelo kakovostna. Kolikor vem, v hotelu skrbijo za svoj zelenjavni vrt, pravzaprav polje. Ne preizkušam pa preveč novega, držim se bolj preverjenega, zato se niti ne oziram po drugih krožnikih, kdo ima kaj dobrega na mizi. Le pri sladicah se ne morem zadržati in si jo z veseljem privoščim, tako kot pred dnevi šmorn.

Pa si športnica sme privoščiti sladko turško baklavo?

Ha, tukaj si je še nisem (smeh). Vsak dan si bom izbrala kaj drugega, ob tem pa še sadje, da ne bo slabe vesti.