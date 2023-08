Po poplavah tudi kolesarska enotnost

Tadej Pogačar se je z dobrodelnim deljenjem avtogramov in fotografiranjem z navijači na Kongresnem trgu pridružil številnim znanim slovenskim športnim obrazom, ki so po katastrofalnih poplavah priskočili na pomoč rojakom. Vrsta za selfije se je vila do Wolfove ulice, tako da izkupiček – Pogačar je osnovni donaciji 10.000 evrov za vsak podpis in fotografijo dodal po 10 evrov, navijači pa so prispevali prostovoljne prispevke – ni bil zanemarljiv. Je pa ob dobrodelni akciji bronasti s SP v Glasgowu tudi razkril, da spet trenira na polno.

»Prav se mi zdi, da se nekaj naredi po vseh teh nezgodah zaradi poplav, da se pomaga ljudem v stiski. Malo drugače smo se lotili tega, ni me velikokrat v Sloveniji, zato smo se odločili za nekaj interakcije z navijači in tudi za stike s posameznimi žrtvami poplav,« je sedmi sili v središču Ljubljane povedal 24-letnik s Klanca pri Komendi. Za stike z žrtvami poplav mu ni bilo treba daleč, voda je vdrla tudi v hišo njegovih staršev, v kateri je odraščal.

To ni bila edina kolesarska dobrodelna gesta po poplavah. Matej Mohorič je okoli 25.000 evrov nagrade, ki jo je pred dvema tednoma prejel za zmago na dirki po Poljski, namenil žrtvam poplav, pa tudi vsi naši kolesarji iz svetovne serije so zaradi njih stopili skupaj. Pogačar, Mohorič, Primož Roglič, Jan Tratnik, Domen Novak, Luka Mezgec in Matevž Govekar so pripravili skupno licitacijo podpisanih dresov, katere izkupiček bo šel za pomoč poplavljenim.

»Prvič smo se kolesarji tako zbrali skupaj, da Sloveniji pokažemo, da smo enotni, da znamo stopiti skupaj. Gotovo ni vse popolno, vendar nas takšne stvari povežejo,« je Pogačar še povedal o spletni dražbi Kolesarji za Slovenijo, ki se bo iztekla 31. t. m., včeraj pa je najvišja ponudba na njej znašala 11.000 evrov.

Preveril podaljšano cesto na Krvavec

Slovensko in svetovno kolesarsko javnost zanima, kaj letos še pripravlja številka ena na lestvici UCI. Pogačar, ki je v sezoni 2023 slavil že 16 zmag, tudi na dirki po Flandriji, Tour končal na 2. mestu in osvojil bron na SP, je po zadnjem podvigu na Škotskem namignil, da je morda že končal tekmovalno leto, a se po počitku nagiba k vrnitvi v karavano.

»Bomo še videli, želje so še dirkati, še pretegniti noge in narediti nekaj kilometrov. Ni lahko goniti vse leto. Bomo videli, kaj bo z zaključkom sezone, treniram pa na polno,« je razkril Pogi, ki je veliko pozornosti med slovenskimi kolesarskimi kibici vzbudil z objavo torkovega treninga na Krvavec na Stravi.

»Ta trenutek sem zelo utrujen, ker sem naravnost s treninga, sicer pa sta si glava in telo vendarle malo odpočila. Pogrešal sem slovenske ceste. Na Krvavcu so jo malo podaljšali in sem jo moral preveriti. Bil je lep trening,« je povedal Pogačar, ki pa še ni naznanil, kdaj se bo vrnil na dirke. »Nimam še nič dorečenega, treniram in bo, kar bo,« je še povedal zvezdnik ekipe UAE.