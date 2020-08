Pereza je preveč skrbelo za mamo

»To je najbolj žalosten dan v moji karieri,« je čivknil Sergio Perez, potem ko je izvedel, da je pozitiven na novi koronavirus, zaradi česar bo na jutrišnji dirki za VN Velike Britanije v Silverstonu moral krmilo dirkalnika Racing Point prepustiti Nicu Hülkenbergu.



Mehičan, prvi dirkač v formuli 1, ki se je okužil z virusom SARS-CoV-2, se med dvotedenskim premorom po dirki na Madžarskem ni vedel najbolj razsodno. Priznal je namreč, da se je odpravil domov v Mehiko. Pred tem so v kanadskem moštvu dejali, da to ni res in da je Perez, tačas šesti v skupni razvrstitvi, ostal v Evropi. Toda 30-letni dirkač je v videosporočilu na twiterju priznal, da je z zasebnim letalom za dva dni odpotoval v domovino, ker je hotel obiskati mamo, ki je imela nesrečo.



»Takoj ko je zapustila bolnišnico, sem jo lahko videl. Potem sem se vrnil v Evropo. Vse sem opravil tako, kot veleva protokol, preprosto sem se okužil, ne vem, kje. Nobenih simptomov covida-19 nimam,« je povedal tekmovalec iz dežele, ki jo je pandemija zelo hudo prizadela. Perez je zdaj v samoizolaciji in bo verjetno izpustil tudi dirko za VN 70. obletnice F1, ki bo prihodnjo nedeljo prav tako v Silverstonu. V avtu, zelo podobnem lanskem zmagovalnem Mercedesovem modelu, ga bo zamenjal Nemec Hülkenberg.



Dirka bo jutri ob 15.10, kvalifikacije danes ob 15. uri. Po treh dirkah je v vodstvu svetovni prvak Lewis Hamilton, ki ima pet točk prednosti pred moštvenim kolegom v Mercedesu Valtterijem Bottasom. Hamilton ima na domačem dirkališču rekordnih šest zmag in bo favorit, močnega tekmeca bi imel tudi v nesrečnem Perezu. »Toliko truda smo vložili v ta vikend, vem, da imam izvrsten avto. Zelo sem žalosten, da se je to zgodilo, a to le dokazuje, kako ranljivi smo pred tem virusom,« je dejal Mehičan.