Pajovič: Zdi se mi, da sanjam

Čudež v Mannheimu, bodo zapisali kronisti avstrijskega športa, ko se bo končalo evropsko prvenstvo v rokometu. Potem ko je Avstrija vzela točko Hrvaški, je storila enako Španiji in z eura izločila evropskega podprvaka. Bilo je 33:33. Tako je v glavni del v Köln prenesla veliko točko.

Čarovnik s klopi je nekdanji slovenski as Aleš Pajovič, ki še naprej dokazuje, da ima zelo razvito trenersko žilico.

Avstrija je gostila EP leta 2010, premagala Srbijo in zasedla zelo lepo deveto mesto. Leta 2020 je bila skupaj s Švedsko in Norveško sogostiteljica eura, takrat že s Pajovićem na Dunaju dobila vse tri tekme prvega dela (Češka, Ukrajina, Severna Makedonija), v glavnem delu pa ni bila več konkurenčna, a z osmim mestom postavila nov mejnik. Zdaj je naredila še en korak ter po zmagi proti Romuniji ostala neporažena tudi proti dobitnikom 14 kolajn iz Hrvaške ter Špancem, lastnikom 18 odličij z velikih tekmovanj.

Dosegel veteran

Španija se je vselej uvrstila v glavni del, odkar je bil leta 2002 sprejet nov format, od leta 2014 je bila vedno v polfinalu, na zadnjih petih eurih pa vzela štiri kolajne. Tokrat je zasedla zanjo sramotno 13. mesto, kar pomeni, da bo verjetno zunaj bobna z nosilci, ko bodo ob koncu EP izžrebali pare kvalifikacij za SP 2025. Avstrijski junak je bil zvezdnik Kiela Nikola Bilyk z osmimi goli. Krožni napadalec Tobias Wagner je bil s petimi goli in ključno asistenco MVP, izenačujoči zadetek je po njegovi podaji dosegel veteran Robert Weber.

»Še zdaj ne morem verjeti, kaj nam je uspelo. Rokomet se je znašel na naslovnicah avstrijskih medijev, celo pred smučanjem, tega ne pomnim,« je bil navdušen Pajovič, ki je selektor od leta 2019. Ni mogel prehvaliti svojih borcev. »V tako težki skupini nismo imeli visokih pričakovanj, upali smo na zmago proti Romuniji in je bili veseli. Remija proti Hrvaški in Španiji sta zame kot zmaga,« je dejal Pajo, čigar reprezentanca se je odpravila z vlakom v Köln, kjer jo danes ob 15.30 čaka Madžarska, zatem še Nemčija, Francija in Islandija.

»Ne vem, kako bomo to zdržali, pred nami so štiri tekme, že po treh pa smo precej utrujeni. Nimam druge izbire, kot da ne glede na ceno dam priložnost fantom iz avstrijske lige, ne moremo več igrati zgolj z osmimi rokometaši. Kakšen dan več premora bi bil dragocen, ker je ritem res krut. Bodo pa te dodatne štiri tekme zelo koristne za mlajše igralce, ki nimajo izkušenj.«

Niso hoteli biti turisti

Uspeh ni prišel čez noč. »Že ko smo jeseni zmagali na turnirju v Tuniziji, so fantje rekli, da nočejo na EP kot turisti in da hočejo pustiti pečat. Potem smo imeli močne pripravljalne tekme s Slovenijo in Islandijo. Vse tri smo izgubili, toda dobili potrditev, da smo na pravi poti. Preboj v glavni del je velika spodbuda za nadaljnji razvoj avstrijskega rokometa,« je nadaljeval Pajovič, ki je svojim junakom privoščil pivo ali dve: »Potem sem jih kar kmalu poslal v postelje.«

Tudi Sloveniji gre v Nemčiji zelo dobro. »Ves čas sem na zvezi z Urošem (Zormanom; op. p.) in Luko (Žvižejem) ter nekaterimi igralci in res sem vesel zanje. Slovenija ima močno ekipo in močan strokovni štab. Verjamem, da lahko z malo sreče pride tudi v Köln.«