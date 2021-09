Padla je Hrvaška, naši odbojkarji v četrtfinalu!

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva s 3:1 premagala Hrvaško in se uvrstila v četrtfinale tekmovanja.



Sam začetek je vzbujal nekaj strahu, da pristop ne bo pravi, Hrvati so povedli s 4:0, a dvomi so se hitro razblinili. Slovenci so hitro vzpostavili ravnotežje, nato pa uveljavili premoč v kakovosti in izkušnjah, čeprav niso pokazali nič posebnega, so zanesljivo dobili prvi niz.



V drugem so še popravili servis in blok in Hrvati niso imeli možnosti. Razlika je naraščala od začetka do končnice, po asu Klemna Čebulja za 18:9, je že bilo jasno, da se bo na semaforju zasvetilo 2:0.



V tretjem nizu so Slovenci dvakrat ušli, a so servisi Lea Andrića Hrvate venomer vrnili v igro, hrvaškemu korektorju pa je ob koncu uspela neverjetna serija petih asov in še dveh odličnih servisov, tako da je Hrvaška zaostanek 18:19 s sedmimi zaporednimi točkami spremenila v zmanjšanje zaostanka na 1:2.



Toda to je razjezilo slovenske igralce, ki so v nadaljevanju zaigrali odlično, as Alena Pajenka je pomenil vodstvo 7:3, nekaj trenutkov pozneje je bilo že 12:5, Hrvati so do konca osvojili vsega 12 točk.



V četrtfinalu se bo Slovenija merila z boljšim s tekme med olimpijskimi prvaki Francozi in Čehi.

