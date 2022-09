Olimpija v Fazaneriji z drugega planeta

»To je to,« se je Olimpijin trener Albert Riera na novinarski konferenci po derbiju 10. kroga 1. SNL poslovil od sedme sile. V velikem slogu je izpeljal po 20 minutah že izgubljeno bitko. Mirlin Daku je z bombo in prefinjenim preigravanjem dvakrat matiral neprepričljivega ljubljanskega vratarja Denisa Pintola v spektakularni tekmi, ki je na koncu v slabo voljo spravila domače navijače v Fazaneriji.

Ljubljančani so po zaostanku (izognili so se še tretjemu golu) odigrali simultanko, matno potezo za deveto zmago (3:2) pa je v 80. minuti povlekel kapetan Timi Max Elšnik. Olimpijina nezbranost in v slovenski ligi res redko videna visoka postavitev 3-5-2 s krilnima igralcema globoko na soboški polovici sta gostiteljem omogočali avtocesto do ljubljanskih vrat. Dokler je 19-letni Tio Cipot lahko oviral in kradel žoge, so bili zeleno-beli v nevarnosti, ko so strnili vrste Augustine Doffo, Svit Sešlar, Mario Kvesić in Elšnik, so Sobočani lahko nemočno tekali okoli žoge. Vmes so še kurili moč in je skurili toliko, da so v drugem polčasu igrali na skrajšanem igrišču: le do Olimpijine polovice.

Glavni cilj

Riera tudi po zaostanku ni spreminjal ničesar, Olimpija je igrala tako, kot je začela. In bila nagrajena. Elšnikov gol, ki je imel dodano vrednost v Sešlarjevi filigransko natančni globinski podaji za Mustafo Nukića in njegovi takojšnji asistenci v prazen prostor za strelca. »Po porazu v Celju si nismo smeli privoščiti še drugega spodrsljaja. To je bil naš glavni cilj,« je dodal Riera, ki ga ni ujezila še ena zgrešena enajstmetrovka (Ziljkiću je v sodnikovem dodatku Matko Obradović ubranil strel). A enkrat bo treba prijateljskemu dogovarjanju, kdo bo streljal 11-m, reči dovolj. Je le preveč neresno za sicer na igrišču resno Olimpijo.

V Fazaneriji pa je že čutiti vonj po spremembah. »Zavedam se, da je točk premalo, pričakovanja pa so velika. Razumem jezo navijačev. Prej je bil trener Ante Šimundža, imel je rezultate in ugled. Želijo si, da je na igrišču in okoli njega čim več domačih. Na koncu pa so prav domači najbolj kritizirani. Res zelo zanimivo,« je pomenljivo izzval privržence trener Damir Čontala, ki mu vajeništvo le ne gre tako dobro od rok, kot so januarja, ko so ga izbrali za naslednika uspešnega Mariborčana, upali voditelji.

Prvenstvo se bo zaradi reprezentančnega premora nadaljevalo 1. in 2. oktobra.

Visoka zmaga Maribora Izidi 10. kroga – Mura: Olimpija 2:3 (Daku 6., 19.; Sešlar 28., Nukić 67., Elšnik 80.), CB24 Tabor: Koper 0:2 (Correia 42, Benedičič 70.; rdeča kartona: Kouao 37.; Correia 47.), Bravo: Gorica 2:0 (Kramarič 21. 11-m, 37.), Kalcer Radomlje: Maribor 0:5 (Baturina 3., Kronaveter 14., Mitrović 61., Repas 78., Božičković 86.; rdeča kartona: Velić 10., Šošić 45.), Celje – Domžale večerna tekma. Pari 11. kroga: Olimpija – Tabor, Domžale – Mura, Koper – Bravo (vsi 1. oktobra), Gorica – Maribor, Celje – Radomlje (oba 2. oktobra).