Olimpija ostala brez lige prvakov

Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Istanbulu izgubili proti Galatasarayu z 0:1 (0:1). Turki so se prebili v zadnji kvalifikacijski krog lige prvakov, potem ko so prvo tekmo v Stožicah dobili s 3:0. Slovenske prvake v nadaljevanju čakata tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo.

* Stadion Rams Park, sodniki: Guida, Carbone in Berti (vsi Italija).

* Strelec: 1:0 Icardi (24.).

* Galatasaray: Muslera, Angelino, Bayram (od 78. Oliveira), Ayhan, Boey, Torreira, Kutlu, Aktürkoglu (od 46. Zaha), Mertens (od 46. Bakambu), Yilmaz (od 60. Dervisoglu), Icardi (od 71. Abdülkerim).

* Olimpija: Vidovšek, Sualehe (od 70. Krefl), Muhamedbegović, Ratnik, Silva, Posavec (od 77. Bristrić), Karamatić, Doffo (od 77. Fadida), Nukić (od 56. Lucas), Sešlar, Rui Pedro.

* Rumeni kartoni: Boey; Posavec, Sualehe.

* Rdeči karton: Torreira (65.).

Galatasaray se bo v zadnjem krogu kvalifikacij meril z Moldejem, Olimpijo pa v obračunu za skupinski del evropske lige čaka zmagovalec dvoboja med Qarabagom in HJK Helsinki. Prva tekma se je v Bakuju končala z 2:1 za Azerbajdžance.