Obračun Dončića in Jokića: kljub temu, da je Slovenec bil razpoložen, je njegova ekipa izgubila

Oslabljeni košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA tokrat gostovali pri Denver Nuggets. Branilci naslova so slavili visoko zmago s 130:104, čeprav je bil Dončić najboljši košarkar večera z 38 točkami, 11 skoki in osmimi podajami.

Pri Dallasu so v ekipi zaradi poškodb manjkali Kyrie Irving, Josh Green, Maxi Kleber in Dereck Lively II., tako da bi brez razpoloženega Dončića, ki je 22 od svojih skupaj 38 točk dosegel v drugi tretjini, Dallas proti prvakom doživel še precej hujši poraz.

Pri slednjih v ekipi že vso sezono ni slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja, ki se je v pripravah na svetovno prvenstvo huje poškodoval.

Prvi zvezdnik domače ekipe je bil Jamal Murray z 22 točkami, od tega je zadel vse štiri trojke, Aaron Gordon je dosegel osebni rekord sezone z 21 točkami, medtem ko je Nikola Jokić dodal osem točk, devet skokov in sedem podaj na tekmi, kjer so člani prve peterke Denverja v zadnji četrtini ostali na klopi.

Naslednja tekma Dallas čaka v sredo, ko bo doma gostil razpoložene Los Angeles Clippers.

Ti so tokrat gostovali pri Indiana Pacers in podaljšali najdaljši zmagoviti niz lige NBA. V Indianapolisu so zmagali s 151:127, kar je bila še osma zmaga Clippers na zadnjih osmih tekmah.