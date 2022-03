Novo poglavje z Zormanom začeli z zmago

Slovenski rokometaši so kvalifikacijski ciklus za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto na Švedskem in Poljskem začeli z zmago, preboj v tretji del kvalifikacijskega ciklusa pa bodo proti srčnim Italijanom morali potrditi šele na nedeljskem povratnem obračunu, ki se bo v kultni celjski dvorani Golovec pričel ob 14.30.

Slovenski rokometni prvokategorniki so bili na krstni tekmi Uroša Zormana na selektorskem položaju v prvem in v začetku drugega polčasa v velikih težavah. Bojeviti Italijani so jim bili povsem konkurenčni, na trenutke pa so jih močno zasenčili. »Zmagi se ne gleda v zobe. Fantom nimam kaj za očitati. Pokazali so željo in borbenost. Naredili smo preveč tehničnih napak in zgrešili preveč strelov. Na koncu smo izvlekli dober rezultat. Verjamem, da bo povratna tekma na višji ravni,« je po današnji zmagi dejal Zorman.

Papirnati favoriti iz Slovenije so predvsem slabo predstavo prikazali v obrambi, njihovo postavitev so gostitelji skozi celoten prvi polčas in v prvi polovici drugega dokaj zlahka prebijali. V slovenski igri je kapljalo in curljalo na vse strani. Poleg blede predstave v obrambi je močno šepalo tudi v napadu, počasno igro z neučinkovitimi posamičnimi akcijami pa so "azzurri", ki so na današnji tekmi v Padovi nastopili v rdečih dresih, znali izkoristiti sebi v prid.

Slovenci so v prvem polčasu imeli nekaj prebliskov, v 22. minuti so po golu Gašperja Marguča povedli z 12:10, a nato gostiteljem dovolili, da so v naslednjih šestih minutah naredili delni izid 5:1 in jih pahnili v zaostanek (13:15). Slovenski primanjkljaj je na polovici tekme znašal dva gola (14:16), v začetku drugega polčasa pa se je podvojil (15:19, 16:20).

Visok zaostanek je vendarle predramil Zormanove varovance, v nadaljevanju so zaigrali veliko bolj agresivno v obrambi in v 42. minuti po golu Marguča izenačili na 20:20, le minuto zatem pa je Blaž Blagotinšek svoje soigralce po dolgem času znova popeljal v vodstvo z 21:20.

Slovenski rokometaši v končnici tekme niso blesteli, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so le strnili svoje vrste. Po zaslugi občasnih prebliskov - predvsem vratarja Jožeta Baznika - so le strli odpor Italijanov. Po golih Aleksa Vlaha in Tilna Kodrina so si si poldrugo minuto pred koncem dvoboja priigrali dva gola prednosti (29:27), na koncu pa v Padski nižini slavili z 29:28.

V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Gašper Marguč z osmimi goli, Aleks Vlah je prispeval pet zadetkov.

Slovence v primeru skupne zmage nad zahodnimi sosedi nato čakata dva obračuna s Srbi, prvi bo 13. aprila v Sloveniji, povratni pa 16. aprila v Srbiji.