Nova epska zmaga Pogačarja na Touru! Vinge popolnoma nemočen

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Na zahtevni pirenejski trasi od Loudenviella do vrha na Plateau de Beillu (197,7 km) je slavil po protinapadu 5,3 km pred ciljem in se odpeljal Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma-Lease a Bike). S tem je še povišal prednost v skupnem seštevku.

Pogačar je z dvojčkom etapnih zmag v Pirenejih storil velik korak proti tretji skupni zmagi na Touru. Tega je sicer dobil tudi v letih 2020 in 2021, nato pa je bil dvakrat zapovrstjo najboljši Vingegaard.

Tokrat je ekipa Visma-Lease a Bike pripravljala teren za Dančev napad na zadnjem klancu na Plateau de Beille (15,8 km/7,9 %), a ji je zmanjkal kakšen bolje pripravljen pomočnik ali dva. Tako je moral Vingegaard napasti že 10,5 km pred ciljem, sledil pa mu je lahko le Pogačar. Ta je nato nekaj časa vozil za Dancem ter ga 5,3 km pred ciljem pustil za sabo in si hitro nabral oprijemljivo prednost.

Ta se je le še povečevala, tri kilometre pred koncem je znašala 30 sekund, do ciljne črte pa jo je 25-letnik s Klanca pri Komendi v špalirju tokrat bolj spoštljivih gledalcev povišal na 1:08 minute. Vključno z bonifikacijami je tako pridobil še štiri sekunde več.

FOTO: Marco Bertorello Pool Via Reuters

Za Pogačarja je to že 14. etapna zmaga na dirki po Franciji. V svojih prvih treh izdajah od leta 2020 je slavil po tri, lani dve, letos pa je prav tako že pri treh zmagah, potem ko je slavil v četrti in 14. etapi. Obenem je bila današnja zmaga že jubilejna 80. v karieri. Samo letos ima na Giru in Touru skupno že devet etapnih zmag.

V skupnem seštevku vse skupaj pomeni, da ima Pogačar pred zadnjim prostim dnem na Touru 3:09 minute naskoka pred Vingegaardom in 5:19 pred Evenepoelom, ki je v današnji etapi zaostal kar 2:51 minute. Vsi ostali po današnjem zahtevnem dnevu v pirenejski vročini zaostajajo že več kot deset minut.