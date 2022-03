Noro dober dan: Drugo zmago danes priboril Matej Mohorič

Slovenski kolesar Matej Mohorič, ki tekmuje za ekipo iz Bahraina, je osvojil svetovno klasiko - dirko Milano-Sanremo.

Zmago si je privozil z vrtoglavim spustom pet kilometrov pred ciljem, nato pa v ravninskem delu obdržal minimalno prednost pred zasledovalci.

Slovenski kolesarji so uprizorili pravi šov, saj sta v zadnjih kilometrih na vzponu na Poggio napadala tako Tadej Pogačar kot tudi Primož Roglič, ki sta veljala za glavna favorita.

Na spustu pa je Mohorič tvegal vse, šel do roba ceste in celo čez, ter si nabral odločilno prednost pred zasledovalci, med katerimi sta bila tudi Pogačar in Wout van Aert.

Drugo in tretje mesto sta zasedla Francoz Anthony Turgis in Nizozemec Mathieu van der Poel. Pogačar je na koncu zasedel peto mesto, v slovenskem šovu je sodeloval tudi Jan Tratnik, ki je bil deveti, v vodilni skupini je bil tudi Roglič.

»Včasih treba narediti načrt in se ga držati. Tudi če se stvari ne poklopijo povsem tako, kot bi človek rad, nikoli ne odnehaj, nikoli ne vrzi puške v koruzo,« je po tekmi za Eurosport v slovenščini povedal Mohorič, ki je imel v zadnjih metrih tudi nekaj manjših tehničnih težav.

Mohorič je prvi slovenski kolesar, ki je dobil to prestižno dirko.

Dirka, ki je veljala za prvi letošnji pravi obračun favoritov, je bila sicer malce okrnjena. Zaradi bolezni so manjkali svetovni prvak Francoz Julian Alaphilippe, evropski prvak Italijan Sonny Colbrelli, lanski zmagovalec Belgijec Jasper Stuyven ter sprinterska zvezdnika Avstralec Caleb Ewan in Irec Sam Bennett.