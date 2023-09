Nika Križnar v izjemni formi: zmagala v Romuniji, Ema Klinec druga

Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je zmagala tudi na peti tekmi poletne velike nagrade v Rasnovu v Romuniji. Na najvišji dve stopnički sta skočili Slovenki.

Za mano je super dan. Včeraj sem se malo še lovila, v prvem delu leta sem preveč pritiskala na smuči in enostavno nisem zadihala. Danes sem to spremenila, poizkušala sem iti po višji poti, se prepustiti, postavljati smuči in delati telemark. To se je izkazalo za zelo dobro.