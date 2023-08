Vajeni smo jo na snegu, a tokrat je šla Nika Križnar nekam drugam (Suzy)

Ste se morda kdaj vprašali, kako se znajdejo naše zimske junakinje pod vročim puščavskim soncem? Z odgovorom nam je postregla ena najboljših smučarskih skakalk Nika Križnar. S fantom Aljažem Vodanom sta jo popihala v Egipt, kjer sta se družila s popotniškimi kamelami. Za oba je bila to nepozabna dogodivščina, ki se jima je po zmagovalnem začetku poletne turneje zares prilegla.

Z visokim zaščitnim faktorjem in veliko zaužite tekočine naša šampionka premaguje tudi najbolj peklenske razmere. Ne glede na letni čas vedno najde nekaj, v čemer uživa. »Na splošno ne sodim med tiste, ki radi zakomplicirajo stvari in iščejo negativnosti okoli sebe. Rada potujem in pri tem se moraš znati prilagajati,» je izpostavila eno od svojih vrlin, zaradi katerih je še bolj priljubljena v skakalni karavani.