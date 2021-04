Neverjteno! Pogačar ponovil Rogliča

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec ene največjih enodnevnih kolesarskih preizkušenj Liege - Bastogne - Liege. V zaključnem sprintu peterice je bil 22-letnik boljši od Francoza Juliana Alaphilippa (Deceuninck-Quick-Step) in njegovega rojaka Davida Gauduja (Groupama-FDJ).



Pogačar nadaljuje odlične letošnje predstave, potem ko je slavil na večetapnih dirkah po Združenih arabskih emiratih in na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja, skupaj pa je bila to že šesta zmaga 22-letnika s Klanca pri Komedi v tej sezoni, skupno pa 23.



Obenem je bila to druga slovenska zmaga na velikih kolesarskih spomenikih (Milano - Sanremo, Pariz - Roubaix, po Flandriji in po Lombardiji), potem ko je v podobno tesnem zaključku lani na tej dirki slavil Primož Roglič (Jumbo-Visma). Obakrat je v finišu kratko potegnil svetovni prvak Alaphilippe.



Tokrat 31-letni Roglič ni imel dovolj močnih nog, da bi sledil napadu Kanadčana Michaela Woodsa dobrih 13 km pred ciljem. Na koncu je bil Roglič 13., pred njim pa je bil na desetem mestu še tretji slovenski predstavnik na dirki Matej Mohorič (Bahrain Victorious).



Kot je bilo pričakovati, je bilo dogajanje najbolj burno v zadnjih 100 km z devetimi kratkimi in strmimi vzponi v Ardenih. Napadi so si nato sledili eden za drugim, poskusil pa je tudi Pogačar 22 km pred koncem, a so tekmeci skok pokrili. Ob napadu Woodsa pa je pred koncem odpadel tudi Primož Roglič, ki ni mogel slediti ritmu najboljše peterice, razlika pa je med vodilno in zasledovalno skupino le še naraščala.



V zaključku je bilo veliko pogledovanja med peterico, prvi pa je sprint začel na koncu četrti Španec Alejandro Valverde (Movistar), ki na 41. rojstni dan ni mogel izenačiti rekorda Belgijca Eddyja Merckxa. Sloviti "kanibal" je na tej dirki slavil petkrat.

