Neverjetno, kaj je tokrat uspelo slovenskim skakalkam

Slovenske smučarske skakalke so se po velikem uspehu na olimpijskih igrah vrnile na skakalnice. In kajpak znova poskrbele za lep uspeh. Olimpijska prvakinja Urša Bogataj, Maja Vtič, Špela Rogelj in bronasta iz Pekinga 2022 Nika Križnar so nastopile na ekipni tekmi v Hinzenbachu in končale na stopničkah. To niti ne bi bilo tako presenetljivo, če jim ne bi to supelo brez enega skoka Rogljeve, ki je bila po prvi seriji diskvalificirana.

Slovenke (783,4 točke) so v finalu na tretjem mestu zgolj za pol točke zaostale za drugim mestom. Zmagale so domačinke Avstrijke (819).

Slovenke so si v prvi seriji priskakale veliko prednost (34,5 točke) pred tekmicami. Potem pa je žirija tekmovanja zaradi neustreznega dresa diskvalificirala Rogljevo, tako da je Slovenija padla na peto mesto po polovici tekmovanja.

V finalu je Bogatajeva s svojim skokom Slovenijo popeljala najprej na četrto mesto, Vtičeva ga je zadržala, Rogljeva je Slovenke vodila na tretje mesto, Križnarjeva pa je dobre nastope potrdila tudi v finalu in Slovenija je brez enega skoka le za 0,5 točke zaostala za Rusijo na drugem mestu.

Skakalke konec tedna v tem avstrijskem skakalnem središču čakata še dve posamični tekmi. Doma je tokrat ostala Ema Klinec, zaradi rizičnega stika.