Neuničljivi Dragić spet blestel, Miamiju prva tekma finala (VIDEO)

Slovenski košarkarje z 29 točkami popeljal Miami Heat do zmage v prvi tekmi finala vzhodne konference lige NBA proti favoriziranemu Bostonu s 117:114. Boston je vodil praktično vso tekmo, vendar je Miami z vztrajno igro držal priključek ter povedel, ko je bilo to najbolj pomembno.Boston je dobil prvo četrtino s 26:18, drugo je dobil Miami s 37:29, nato tretjo spet Boston z 28:16, četrto pa Miami s 35:23 in redni del tekme se je končal s 106:106. V uvodu podaljška so bolje začeli Kelti, vendar pa je Miami izkoristil priložnost za presenetljivo, vendar glede na borbo zasluženo zmago.Najboljši strelec tekme je bil košarkar Bostonas 30 točkami, Dragić pa je k zmagi Miamija poleg 29 točk prispeval še sedem skokov in štiri podaje.Naslednja tekma med Miamijem in Bostonom bo v petek.