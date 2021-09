Napovedala lepo olimpijsko zimo

Kdor dobro skače poleti, je največkrat uspešen tudi pozimi. V prejšnjih letih se je že večkrat zgodilo, da so tisti, ki so blesteli v veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze (FIS), nato navduševali tudi v svetovnem pokalu. To je v prejšnji sezoni, denimo, demonstrirala tudi Nika Križnar, ki si je po skupnem zmagoslavju v poletni različici svetovnega pokala potem kot prva Slovenka priskakala tudi veliki kristalni globus. Če se bo ta trend nadaljeval, se nadvse lepa (olimpijska) zima nasmiha Urši Bogataj.



Smučarska skakalka iz Briš pri Polhovem Gradcu, članica SSK Ilirija, namreč v letošnjem poletju kot po tekočem traku niza vrhunske uvrstitve. V Čajkovskem je minuli konec tedna odlično pripravljenost potrdila s prvim in drugim mestom (za domačo reprezentantko Irino Avakumovo) ter si že pred velikim finalom 2. oktobra v Klingenthalu zagotovila končno zmago v veliki nagradi pod okriljem FIS. V skupni razvrstitvi ima namreč že neulovljivih 260 točk naskoka pred drugouvrščeno japonsko zvezdnico Saro Takanaši, ki je izpustila tekmi v Rusiji. Tega res ni pričakovala »Če bi mi kdo pred začetkom poletja rekel, da bom osvojila skupno prvo mesto v veliki nagradi, mu tega ne bi verjela. Ne, tega zares nisem pričakovala, zato sem – normalno – toliko bolj vesela. A bom morala še naprej delati in upam, da mi bo šlo tudi pozimi dobro od nog,« se Bogatajeva, ki je v minulih dveh mesecih med svetovno elito nanizala štiri zmage, eno drugo in eno šesto mesto ter z denarnimi nagradami skupaj zaslužila 12.500 švicarskih frankov, zaveda, da ne bo smela počivati na lovorikah.

To dobro vedo tudi preostale naše reprezentantke, ki so ob odsotnosti Nike Križnar potrdile ekipno premoč. Ema Klinec, ki se je z Bogatajevo, Lovrom Kosom in Cenetom Prevcem na včerajšnji preizkušnji mešanih ekip veselila drugega mesta za Norveško, je bila tretja in četrta, Jerneja Brecl, ki si že tri leta lasti ženski rekord na veliki napravi v Čajkovskem (140 m), je pristala na četrtem in petem mestu, točke pa si je obakrat priskakala tudi Katra Komar (19. in 25.). Med moškimi spet Granerud Moško tekmo je pred domačim matadorjem Jevgenijem Klimovom dobil norveški as Halvor Egner Granerud, ki je tako slavil še tretjo zmago zapovrstjo in se utrdil na vrhu skupne razvrstitve. Edina slovenska skakalca na startu Cene Prevc in Lovro Kos sta med vsega 35 tekmovalci iz 12 držav zasedla 10. oziroma 21. mesto.



Številčno precej močnejša konkurenca je bila na celinskem pokalu v Bischofshofnu, kjer sta po zaslugi Manuela Fettnerja in Daniela Tschofeniga obe zmagi ostali doma. Najboljši Slovenec je bil obakrat Anže Lanišek (4. in 2.), veliko nadarjenost pa je z 9. in 12. mestom potrdil 17-letni Rok Masle.

