Največ golov je zabil tisti, ki ga ni

Selektor nogometne reprezentance Slovenije do 21 let Milenko Ačimović si je zadal težko in odgovorno nalogo, ker med peterico napadalcev za evropsko prvenstvo ni izbral prvega strelca Maribora Jana Mlakarja. Koga bo nastavil namesto nekdanjega kapetana in z osmimi goli z naskokom najboljšega strelca mlade reprezentance, ki bo v sredo v otvoritveni tekmi EP 2021 v Ljudskem vrtu takoj izzvala prvega favorita in branilca naslova Španijo? »Ocenil sem, da zaradi okužbe z virusom ni bil najbolje pripravljen. Odločal sem se med njim in Dariem Kolobarićem, Žan Celar, Žan Medved, Nik Prelec in A...