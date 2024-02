Najlepše darilo za rojstni dan: Tratnik zmagal na kolesarski klasiki

Slovenski kolesar Jan Tratnik še naprej blesti na začetku sezone. Tekmovalec ekipe Visma-Lease a Bike je namreč zmagal na 79. izvedbi enodnevne dirke Omloop Het Nieuwsblad. Na 202 kilometra dolgi preizkušnji med Gentom in Ninovejem je za tri sekunde ugnal Nemca Nilsa Politta in za osem moštvenega kolega, Belgijca Wouta van Aerta.

Za Tratnika je bila to 12. karierna zmaga, sedem od teh je dosegel na enodnevnih dirkah. Tako si je Idrijčan poklonil lepo darilo za 34. rojstni dan, ki ga je praznoval v petek.

Postal je četrti najstarejši zmagovalec te dirke po Belgijcu Johanu Museeuwu, ki je leta 2000 slavil pri 34 letih in 136 dneh, leta 2003 pa pri 37 letih in 139 dneh, in Italijanu Luci Paoliniju, ki je leta 2013 dobil preizkušnjo pri 36 letih in 37 dneh.