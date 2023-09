Roglič ni samo čakal na kraljevsko etapo

Kolumbijec Juan Molano je ekipi UAE prikolesaril zmago v sprintu 12. etape Vuelte, ki je bila za kandidate za končno zmago zatišje pred pirenejsko nevihto. Vendar je Primož Roglič (Jumbo Visma) ni pričakal križem rok, z 2. mestom na letečem cilju je tekmecem odščipnil 4 sekunde. Kako pomembne bodo v boju za rdečo majico, ki jo še naprej nosi njegov moštveni kolega Sepp Kuss, bo nakazala današnja kraljevska etapa s ciljem na slovitem Tourmaletu.

Etape brez kategoriziranih klancev so velika redkost na španskem krogu, a takšna je bila pot proti Zaragozi, na kateri se tudi ni uresničila napoved o močnem stranskem vetru, ki bi lahko v past ujel katerega od velikih favoritov.

Za te bi bila ta preizkušnja prava uspavanka, če se v bonifikacijski sprint 18,7 km pred ciljem ne bi vpletel Roglič. Najmočneje je skočil nosilec zelene majice najboljšega šprinterja Kaden Groves (Alpecin Deceuninck), za njegovo kolo pa je Rogliča popeljal rojak Jan Tratnik.

»Lepo je nekaj malega pridobiti, včasih kaj dobiš, drugič izgubiš. Ta šprint ni bil v načrtu, izkoristil sem priložnost, ko se je ponudila. Bomo videli, koliko bodo te sekunde pomenile na koncu. Na Tourmaletu bodo razlike bržkone večje, a to bo nov dan in nov izziv,« je Roglič, ki zdaj za Kussom na 4. mestu zaostaja 1:32, za 3. Evenepoelom pa 23 sekund, povedal v cilju.

Tedaj je bil z z glavo bržkone že pri 13. etapi, ki bo za nekatere kolesarje nesrečna. V 135 km bo morala karavana premagati več kot 4200 višinskih metrov. Startala bo v Formigalu na španski strani Pirenejev in francosko mejo prečkala na prelazu Portalet. Sledila bosta Aubisque (16,5 km, povprečni naklon 7,1 odstotka) in Spandelles (10,3 km, 8,3 %), veliki finale bo Tourmalet (18,9 km, 7,6 %).

Tri slovenske zmage

Ta 2115 visoki pirenejski očak je največkrat zarisani klanec v trasi Toura, ki ga je prvič obiskal leta 1910, vse skupaj pa že 88-krat. Trije od zadnjih štirih obiskov so bili slovensko obarvani. Leta 2018 je 19. etapo čez Tourmalet in s ciljem v Larunsu dobil Roglič, leta 2021 pa 18. etapo s ciljem na Luz Ardidenu Tadej Pogačar. Mladi slovenski as je vajo ponovil tudi v letošnji 6. etapi, v kateri ga je Jonas Vingegaard poskušal streti na Tourmaletu, vendar je nato na ciljnem vzponu na Cautarets njun dvoboj dobil Pogi.

Slednji bo manjkal v novem boju titanov v kraljevski etapi Vuelte, ki bi že lahko dala odgovore na številna odprta vprašanja. Lahko Kuss, najboljši pomočnik na svetu, tudi sam dobi tritedensko dirko, je Roglič na španskih cestah bolje pripravljen kot njegov moštveni kolega Vingegaard in ali ima Evenepoel kaj možnosti proti izjemno močnemu trojcu Jumba Visme.